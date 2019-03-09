19歲嫩妹搞上哥兒們 前任不滿戴綠帽糾眾毆現任

2019-03-09 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



王女與鄧男交往，林姓前男友不滿被自己哥兒們「戴綠帽」，竟持鋁棒、鐵鎚前往台中市南屯區一家汽車旅館痛毆鄧男。圖／翻攝自Google map 分享 facebook 台中市19歲王姓嫩妹上周與林姓前男友分手，火速與林男友人鄧男交往，兩人相約汽車旅館遭林男發現，林夥同施等2人持鋁棒、鐵鎚到場痛毆鄧男，並開車將其載到大肚山丟包，全身是血的鄧徒步到民宅求救，才揭露這起三角戀糾紛。

台中市警局第四分局昨晨找到涉案的林男等人，並通知4人到案說明，詢後將林男等4人依妨害自由、傷害罪嫌移送法辦。

警方調查，王姓嫩妹（19歲）上周剛與林姓前男友（28歲）分手，鄧男（21歲）是林男好朋友，王女竟公開與鄧男交往，本周三（6日）王找鄧到南屯區一家汽車旅館，王主動打電話給林姓前男友，「你不是要找鄧男？我們現在在汽車旅館」，林不滿被戴綠帽，夥同施男（20歲）、林男（21歲）到場理論。

王女供稱，她約鄧男到汽車旅館是要談分手，鄧男要拿回他的衣物與抱枕，她致電給王姓前男友載她，未料王夥同另兩名友人持鋁棒、鐵鎚到場，林男嫌鐵鎚太小，持鋁棒痛打鄧男，另兩人在場旁觀，她嚇得躲進浴室。

林男坦承，「我就是不爽被戴綠帽，朋友怎麼能出賣我」，他與王女分手才一周，王女立即與他的鄧姓好友交往，期間多次哭哭啼啼找他訴苦，聽到兩人在汽車旅館，他氣得找另兩名友人持鋁棒、鐵鎚到場理論，隨後將鄧男丟包在西屯區安林路上。

鄧男被打得滿頭是血，徒步到一家民宅求救，警消到場先將鄧送中港澄清醫院，鄧男顱內出血、雙手手肘骨折，仍住院中，沒有生命危險。