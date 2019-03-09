不爽汽車紅線違停 酒醉男砸車被逮

2019-03-09 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市46歲郭姓男子昨天疑酒醉返家，發現一輛汽車違停在出入口，涉嫌踹車並丟擲花盆，導致汽車遭毀損，民眾發現報案，警方到場將酒醉郭男以現行犯逮捕，訊後今天依毀損罪嫌送辦。

警方調查，郭姓男子因之前曾遭檢舉違規停車，昨晚喝了酒後，步行到巷口，發現一輛自小客車違停在紅線上，他心生不滿拿起一旁的花盆砸向住戶大門，也手腳並用踹車，造成車輛前保險桿及車燈與擋風玻璃、雨刷孔毀損。