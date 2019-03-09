街頭砸車傷人 疑感情糾紛亂棒齊發

2019-03-09 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市楠梓區今天凌晨1輛轎車遭10多名青少年亂棒砸毀車窗，車主挨打，躲進附近西瓜園1小時；這群青少年滋事後逃逸，其中4人騎機車離去時，因背後插著球棒，被巡邏攔查原由，直到車主報案後，才查出原來4人涉嫌參與滋事，全案由警方調查中。

據警方調查，今天凌晨2點多，轎車車主李姓男子（34歲）因感情糾紛，與1名綽號「澤仔」的男子相約，到高雄市楠梓區土庫五路與清豐路口談判，李停車後不久，便發現1群青少年騎機車靠近，他一下車，還沒與對方談話，便遭這群青少年拿球棒砸車、打人，他拔腿逃跑，躲到附近西瓜園，這群青少砸毀他的轎車車窗逃逸。

這群青少年鳥獸散後，其中吳姓男子（23歲）另帶3名少年，分騎2輛機車逃開砸車現場，在楠梓區楠梓西巷，遇到楠梓警分局巡邏車；員警見3名少年把球棒插在背後，行跡可疑，立刻上前攔下他們去路，帶他們回楠梓派出所查詢身分。

李姓男子在西瓜園躲了1小時才報案，員警在西瓜園找到李，發現李手、腳和背部挫傷，將他送醫治療，已無大礙，李才向警方說出和對方發生感情糾紛，相約談判，不料對方一群一到就砸車、打人。