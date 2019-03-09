臉友代貼購優惠水果機 亂加LINE ID下場慘

2019-03-09 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市刑大指出，近日出現很多加陌生人的LINE ID私訊購物詐騙案，提醒民眾注意。圖／基隆市刑大提供 分享 facebook 基隆市警局近日受理很多詐騙案，詐騙集團歹徒首先透過盜用民眾的臉書帳號，然後透過盜用的臉書帳號張貼「朋友的通訊行新開幕，熱門iPhone手機活動價限量優惠中，詳情請加LINE：a09XXX」，民眾匯款後才發現是騙局，原以為可低價好康買「水果機」，結果連手機盒也沒拿到，向對方追究時，才發現被「封鎖」了。

「你還在加陌生人的LINE ID私訊購物嗎？不要再被騙了」基隆市刑大副大隊長沈瑞坤今天指出，近日有出現很多此類手法詐騙案，許多民眾看見是從朋友的臉書張貼出來的訊息，都不疑有他，馬上加入那位「陌生人（歹徒）」的LINE，互加好友後歹徒就會告訴民眾手機是限時優惠，如果不先匯款，就要將機會讓給下一位幸運兒，許多民眾深怕跟千載難逢的機會擦身而過，多會立即匯款。

沈瑞坤表示，民眾將匯款明細拍給歹徒後，歹徒還會很好心的告知將立即出貨，滿心期待的民眾過了幾天後卻仍然苦等不到商品，再次透過LINE回撥或詢問，才發現歹徒不讀不回，早已將這位「好友」給封鎖了。

刑大二組警務員王聖傑說，為避免更多民眾上當受騙，刑事警察局日前已在165官網、165反詐騙APP、165臉書粉絲專頁及165 LINE反詐騙宣導群組公布「千萬別加好友」的詐騙LINE ID，並每日進行更新，讓民眾能夠即時掌握哪些LINE ID就是詐騙販賣手機帳號，如民眾發現假藉販賣手機手法的詐騙LINE ID，請盡速向警方詐騙諮詢專線反映。