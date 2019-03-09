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駕駛違規迴轉拒盤查 警方移送法辨

2019-03-09 03:15中央社 宜蘭縣8日電

一名駕駛今天晚上行經宜蘭蘇澳時，疑似違規迴轉並一度拒絕警方盤查，甚至還擦撞警用車輛。經警方通報支援警力到場後，將人車帶回，依妨害公務罪嫌偵辦。

有網友在臉書「宜蘭知識+」發文指出，晚間7時左右，蘇澳白米橋附近見到大批警力對一部車輛盤查，直言「恐怖」，引發討論。

警方表示，當時警員在當地執行其他任務時，發現一名駕駛疑似開車違規迴轉，立刻上前盤查，但這部車輛未停，反而還擦撞一旁警車，警方隨即通報線上支援警力前往攔截，並將人車帶回派出所製作筆錄，將依妨害公務罪嫌，移送法辦。

妨害公務蘇澳
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