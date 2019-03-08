鐵人三項賽選手游愛河溺斃 妻徵影片求真相

2019-03-08 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄報導



今年愛河鐵人三項競賽驚傳選手溺斃意外（圖中人物均非當事者）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

連辦十三屆的「愛河國際鐵人三項」競賽，首次傳出選手溺斃意外。四十五歲的張姓男子當天下水不到半小時，被人發現有異狀，緊急救起後送醫不治。家屬無法接受噩耗，在網路徵求目擊影片，希望釐清死因。

高雄市體育會鐵人三項委員會昨天表示，意外後，經送醫不治即報警，未隱匿消息，會全力協助釐清案發原因。檢警也在隔天解剖驗屍，確實死因有待檢驗報告出爐後釐清。

張妻透過友人在臉書貼文，尋求拍到事發經過的影像，「因為先生現在還死因不明，八十幾歲的老父母，和我及孩子們天天流淚」，想到先生因熱愛三鐵卻葬身三鐵，令他們悲痛不已。

「二○一九第十三屆維士比盃愛河國際鐵人三項」本月三日在愛河中都橋與五福橋間進行，有五百多人參加。

高雄市體育會鐵人三項委員會主委姜寄生表示，搜救員當天上午六點五十六分先詢問一名撞到浮筒的女選手是否需要幫忙，對方回答不需要。搜救員隨即發現張姓選手在水中沒有動靜，無掙扎現象，臉朝下僅露出白色泳帽。

搜救員先請附近選手就近確認張姓選手狀況，發現他無意識且口吐白沫，趕緊將張帶到六號浮箱上，隊員立即實施ＣＰＲ並回報指揮組，並呼叫鄰近橡皮艇及清理航道。約上午七點將張送上岸，由醫護人員接手處理，七點六分到醫院急救無效。