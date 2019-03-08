親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蘇揆重話拚治安
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

鐵人三項賽選手游愛河溺斃 妻徵影片求真相

2019-03-08 23:51聯合報 記者徐如宜／高雄報導

今年愛河鐵人三項競賽驚傳選手溺斃意外（圖中人物均非當事者）。 圖／聯合報系資料照...
今年愛河鐵人三項競賽驚傳選手溺斃意外（圖中人物均非當事者）。 圖／聯合報系資料照片
分享

連辦十三屆的「愛河國際鐵人三項」競賽，首次傳出選手溺斃意外。四十五歲的張姓男子當天下水不到半小時，被人發現有異狀，緊急救起後送醫不治。家屬無法接受噩耗，在網路徵求目擊影片，希望釐清死因。

高雄市體育會鐵人三項委員會昨天表示，意外後，經送醫不治即報警，未隱匿消息，會全力協助釐清案發原因。檢警也在隔天解剖驗屍，確實死因有待檢驗報告出爐後釐清。

張妻透過友人在臉書貼文，尋求拍到事發經過的影像，「因為先生現在還死因不明，八十幾歲的老父母，和我及孩子們天天流淚」，想到先生因熱愛三鐵卻葬身三鐵，令他們悲痛不已。

「二○一九第十三屆維士比盃愛河國際鐵人三項」本月三日在愛河中都橋與五福橋間進行，有五百多人參加。

高雄市體育會鐵人三項委員會主委姜寄生表示，搜救員當天上午六點五十六分先詢問一名撞到浮筒的女選手是否需要幫忙，對方回答不需要。搜救員隨即發現張姓選手在水中沒有動靜，無掙扎現象，臉朝下僅露出白色泳帽。

搜救員先請附近選手就近確認張姓選手狀況，發現他無意識且口吐白沫，趕緊將張帶到六號浮箱上，隊員立即實施ＣＰＲ並回報指揮組，並呼叫鄰近橡皮艇及清理航道。約上午七點將張送上岸，由醫護人員接手處理，七點六分到醫院急救無效。

愛河體育高雄市
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

背包內藏豐田玉 老翁救下山送辦

2019-03-08 23:52

影／員警不怕嘔吐駕警車救回2歲幼童 讓人感動

2019-03-08 22:18

38婦女節 北市警為88女警拍沙龍照

2019-03-08 22:09

男登霞喀羅山自行脫隊迷失 躲樹洞穿雨衣抗寒保命

2019-03-08 21:42

烏日警分局送鮮花香水面膜 要讓女員工水噹噹

2019-03-08 20:28

獲侯友宜認可 陳檡文陞任新北市警察局長

2019-03-08 17:27

可怕的移動武器 無視兩段式左轉撞1男肇逃

2019-03-08 16:48

新北警局長胡木源將升任國安局 女警拍KUSO影片傳心意

2019-03-08 16:23

警險遭輾斃轟4槍抓酒駕 署長：正確用槍、有效嚇阻

2019-03-08 15:48

貪小便宜偷299元環保杯 賓士男涉竊盜法辦

2019-03-08 15:09

搭電梯看不順眼 陸客、司機被毆受傷就醫

2019-03-08 15:08

淡海輕軌電纜遭竊 嫌落網但纜線已遭賤賣6千

2019-03-08 15:08

恆春市場附近民宅火警 消防人員冒險救出母子

2019-03-08 14:21

影／慘！車子才開4分鐘 7百萬全新賓士秒成廢鐵

2019-03-08 13:36

「簽了有好處」 花蓮傳假戶政員誘簽貸款文件

2019-03-08 13:03

愛河三鐵選手溺斃意外 主辦：偵查不公開非隱瞞

2019-03-08 12:56

疑山上盜採豐田玉 7旬翁迷途獲救卻遭法辦

2019-03-08 12:35

愛河鐵人賽出人命 死者妻子：在終點等不到他回來

2019-03-08 11:46

海巡監視系統找到尋短車輛 海巡警消齊力破窗搶救

2019-03-08 11:28

北市東湖路爆裂地面隆起 疑自來水接管不慎引起

2019-03-08 11:26

愛河鐵人三項傳溺斃意外 家屬哭求當日目擊影片

2019-03-08 11:06

小貨車打滑翻覆 18支瓦斯瓶散落一地

2019-03-08 10:00

後悔任性！男氣媽媽改嫁離家 52年後只能見照片

2019-03-08 09:31

牽台灣獼猴逛大街「好可愛」 飼主觸法渾然不知

2019-03-08 09:30

台東ATM毀損案 嫌犯落網：一時興起想試槍

2019-03-08 09:28

影╱台南家具行暗夜火警 住戶飽受驚嚇

2019-03-08 08:26

北市民生東路民宅火警 消防局救出6人

2019-03-08 07:54

警察人事再切割 新北警局長人事下周先交接

2019-03-07 23:31

三重鐵皮屋火警 撲滅發現1具焦屍

2019-03-07 22:06

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

影／慘！車子才開4分鐘 7百萬全新賓士秒成廢鐵

2019-03-08 13:36

絕美女醫師仙氣逼人 網友暴動形容像Angelababy

2019-03-08 10:32

蘇揆重話換局長 基層員警瘋傳這張「你擊掌害局長」圖

2019-03-08 12:09

他向管理員投訴樓上發出噪音 得到答案讓他嚇到失眠

2019-03-08 17:48

這招厲害了！老公摩鐵偷腥 她急買床單蒐證

2019-03-08 11:50

老師半夜三點未回訊息 恐龍家長竟嗆「已讀不回沒水準」

2019-03-08 12:44

父過世請喪假被要求上班 老闆：參加喪禮就會復活嗎？

2019-03-08 11:45

尊嚴何在？ 蘇貞昌1句話 警察恐淪為特種行業「保全」

2019-03-08 09:00

愛河鐵人賽出人命 死者妻子：在終點等不到他回來

2019-03-08 11:46

影／升任國安局 胡木源：侯友宜障礙短期難打破

2019-03-08 18:06

影／越南女來台賣淫賺40多萬 拜新南向政策所賜

2019-03-08 16:10

自認中4億多頭彩 越女帶槍到彩券行領彩金

2019-03-08 13:03

姊弟長期租住飯店 姊見弟嘴角血水才知弟死亡

2019-03-08 18:55

手機送修店員神助攻 幾句話幫他追到心儀學妹

2019-03-08 12:59

治安喊話 蘇貞昌：不要懷疑我的決心與能力

2019-03-08 09:47

北市東湖路驚傳氣爆坍塌 警消人員趕往警戒

2019-03-08 10:45

朋友結婚出借禮車 這個安排讓他懷疑去當「司機」

2019-03-08 15:17

【即時短評】防鬥毆探長式撂狠話 院長夠嗆但警察遭殃

2019-03-08 12:23

發生鬥毆就換警局長 韓國瑜：讓警察覺得隨時要掉腦袋

2019-03-08 12:44

愛河三鐵選手溺斃意外 主辦：偵查不公開非隱瞞

2019-03-08 12:56

誘騙外籍女賣淫 「姐姐」月賺300萬黑心錢遭破獲

2019-03-08 22:44

警險遭輾斃轟4槍抓酒駕 署長：正確用槍、有效嚇阻

2019-03-08 15:48

影╱台南家具行暗夜火警 住戶飽受驚嚇

2019-03-08 08:26

台東ATM毀損案 嫌犯落網：一時興起想試槍

2019-03-08 09:28

少校涉毆女友 她公布鼻青臉腫照要軍方勿包庇

2019-03-08 10:31

蘇揆防夜店鬥毆再說重話 基層警：再多官都不夠你換

2019-03-08 10:35

影／取締鬧事 蘇貞昌：我講的話夜店老闆聽得懂

2019-03-08 09:57

小黃運將見少女遭侵犯急報案 警顧聊天竟答「沒關係」

2019-03-08 14:30

後悔任性！男氣媽媽改嫁離家 52年後只能見照片

2019-03-08 09:31

經紀人性侵前酒女 辯稱「她尿床還提醒我要戴套」

2019-03-08 10:39

5歲遭堂伯狎、硬塞情趣用品 她上性教育才知「不對」

2019-03-08 07:59

是誰深夜酒駕？警員、當事人法庭對質 警員輸了

2019-03-08 21:15

獲侯友宜認可 陳檡文陞任新北市警察局長

2019-03-08 17:27

愛河鐵人三項傳溺斃意外 家屬哭求當日目擊影片

2019-03-08 11:06

少千票害我沒當選！市民控議員落選人占車位反挨告

2019-03-08 21:01

國二女生同意軍人上床 「看不出13歲」他躲過重刑

2019-03-08 23:23

男登霞喀羅山自行脫隊迷失 躲樹洞穿雨衣抗寒保命

2019-03-08 21:42

新北11歲女童昏迷全身多處傷 檢警追查是否受虐

2019-03-08 10:13

新北警局長胡木源將升任國安局 女警拍KUSO影片傳心意

2019-03-08 16:23

女童自研發用養樂多「練習肺活量」讓媽媽很無奈

2019-03-08 21:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top