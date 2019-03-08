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38婦女節 北市警為88女警拍沙龍照

2019-03-08 22:09聯合報 記者李隆揆╱即時報導

正逢38婦女節，台北市大安警分局為感念女性同仁為社會治安默默犧牲、付出青春，今（8）天特別與遠東SOGO百貨合辦活動，邀請大安分局及捷運警察隊共88位女性警員、職員，到百貨公司化妝品專櫃，化上美麗妝容，並由攝影師逐一拍攝專業沙龍照。

大安分局警方表示，因正逢38婦女節，今天與遠東SOGO百貨合作，邀請大安分局70位、捷運警察隊18位女性警職員，於百貨公司開始營業前，由35名化妝品專櫃櫃姐、櫃哥親自化上美麗妝容，再由攝影師逐一拍攝專業沙龍照，加上大安分局長、捷運警察隊隊長個別客製化的祝福卡片，讓每位女性同仁留下美麗身影，以此作為紀念。

據了解，此次活動前置過程全程保密、低調進行，參與活動的女性警職員一開始被請到敦化南路派出所時，還不清楚活動內容，直到由工作人員引導到SOGO百貨才發現驚喜，歷經2小時的婦女節活動，讓不少女警驚呼「太難忘！」

警方表示，在現今注重性別平權的時代，很多女性加入警察行列，與男警同樣24小時輪值在工作崗位上，盡心盡力維護社會治安，尤其是已婚女性同仁，常為工作與家庭兩頭奔波忙碌，非常辛苦。因此婦女同仁應獲得必要的尊重與照顧，所以特別在婦女節這天舉辦慶祝活動，希望女性同仁在工作之餘，能多注意身體健康，保持愉悅的心情。

正逢38婦女節，台北市大安警分局為感念女性同仁為社會治安默默犧牲、付出青春，今（...
正逢38婦女節，台北市大安警分局為感念女性同仁為社會治安默默犧牲、付出青春，今（8）天特別與遠東SOGO百貨合辦活動，邀請大安分局及捷運警察隊共88位女性警員、職員，到百貨公司化妝品專櫃，化上美麗妝容，並由攝影師逐一拍攝專業沙龍照。記者李隆揆／翻攝
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大安分局70位、捷運警察隊18位女性警職員，於百貨公司開始營業前，由35名化妝品...
大安分局70位、捷運警察隊18位女性警職員，於百貨公司開始營業前，由35名化妝品專櫃櫃姐、櫃哥親自化上美麗妝容，再由攝影師逐一拍攝專業沙龍照，加上大安分局長、捷運警察隊隊長個別客製化的祝福卡片，讓每位女性同仁留下美麗身影，以此作為紀念。記者李隆揆／翻攝
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台北市大安警分局為感念女性同仁為社會治安默默犧牲、付出青春，今（8）天特別與遠東...
台北市大安警分局為感念女性同仁為社會治安默默犧牲、付出青春，今（8）天特別與遠東SOGO百貨合辦活動，邀請大安分局及捷運警察隊共88位女性警員、職員，到百貨公司化妝品專櫃，化上美麗妝容。記者李隆揆／翻攝
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正逢38婦女節，台北市大安警分局為感念女性同仁為社會治安默默犧牲、付出青春，今（8）天特別與遠東SOGO百貨合辦活動，邀請大安分局及捷運警察隊共88位女性警員、職員，到百貨公司化妝品專櫃，化上美麗妝容，並由攝影師逐一拍攝專業沙龍照。記者李隆揆／翻攝
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化妝之後，攝影師逐一拍攝專業沙龍照。記者李隆揆／翻攝
化妝之後，攝影師逐一拍攝專業沙龍照。記者李隆揆／翻攝
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台北市大安警分局為感念女性同仁為社會治安默默犧牲、付出青春，今（8）天特別與遠東...
台北市大安警分局為感念女性同仁為社會治安默默犧牲、付出青春，今（8）天特別與遠東SOGO百貨合辦活動，邀請大安分局及捷運警察隊共88位女性警員、職員，到百貨公司化妝品專櫃，化上美麗妝容。記者李隆揆／翻攝
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警察婦女節捷運
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