38婦女節 北市警為88女警拍沙龍照

2019-03-08 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



正逢38婦女節，台北市大安警分局為感念女性同仁為社會治安默默犧牲、付出青春，今（8）天特別與遠東SOGO百貨合辦活動，邀請大安分局及捷運警察隊共88位女性警員、職員，到百貨公司化妝品專櫃，化上美麗妝容，並由攝影師逐一拍攝專業沙龍照。

大安分局警方表示，因正逢38婦女節，今天與遠東SOGO百貨合作，邀請大安分局70位、捷運警察隊18位女性警職員，於百貨公司開始營業前，由35名化妝品專櫃櫃姐、櫃哥親自化上美麗妝容，再由攝影師逐一拍攝專業沙龍照，加上大安分局長、捷運警察隊隊長個別客製化的祝福卡片，讓每位女性同仁留下美麗身影，以此作為紀念。

據了解，此次活動前置過程全程保密、低調進行，參與活動的女性警職員一開始被請到敦化南路派出所時，還不清楚活動內容，直到由工作人員引導到SOGO百貨才發現驚喜，歷經2小時的婦女節活動，讓不少女警驚呼「太難忘！」