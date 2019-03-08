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馬英九談年改：這政府敢對軍公教下手 但不敢對勞工下手

男登霞喀羅山自行脫隊迷失 躲樹洞穿雨衣抗寒保命

2019-03-08 21:42聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹地區連日大雨，五峰山區8日清晨低溫只有7.1度，又濕又冷的天氣，霞喀羅山區7日傳出有登山民眾失蹤消息，新北市51歲李姓男子參加旅行社辦理登山行程，攀登海拔2234公尺的新竹縣霞喀羅大山，自行下山離去時不幸迷失方向，所幸在新竹縣政府消防局山搜小組成員全力搜尋下，在8日下午順利獲救。

新竹縣政府消防局指出，李男昨天參加旅行社舉辦新竹縣霞喀羅登山行程，一行27人9點左右開始爬山，下午1點左右到達三角點集合拍照完畢，李男自行離去，沒想到走了10分鐘後，就發現地形地貌和原先不同，他又繼續前行半小時，確定自己迷路，打119求救，但因山區訊號不佳無法接通，再改撥112後順利與消防局聯繫。

消防局在下午2點半左右接獲李姓男子報案後，立即派遣五峰分隊1車5人，攜帶裝備及照明燈具前往搜救，下午4點15分到達登山口後開始搜尋，因為山區天候不佳，擔心李男安危，搜救腳步不敢停下，無奈因為掌握資訊少、天色昏暗能見度差，再加上低溫、霧濃等原因造成聲音傳導效果不好，加上推測失蹤者可能已找地方遮蔽，直至深夜11點半只得被迫結束當日搜救任務。

隨著入夜之後山區氣溫直降至10度以下，新竹縣政府消防局第二大隊不敢怠慢，連夜緊急集合山域教官討論搜救計畫，從李男求救電話發出訊息的基地台以及登山路線交叉比對，研判出3條最可能路線， 8日一早就出發搜尋。

搜救行動分別由小隊長溫明軒、馬明義以及謝啟盛帶隊，3個人皆為消防局極資深的山域教官，擁有上百次的搜救經驗，一行人根據所規劃路線地毯搜尋，發現叉路上一無所獲，後來集中火力在第3條路線全面尋找，最後在8日下午2點48分尋獲李男，順利將其救出。

消防局表示，李姓男子獲救時，穿著雨衣，全身發抖，消防人員立刻送上麵包給他充飢，並且遞上保溫瓶中的熱水，讓其回溫。李男表示，跟消防局報案後聽從指示不敢再走，後來找到一個樹洞，剛好可以容身，但雙腳還是露在外面；李男因為害怕，又冷，昨晚一夜未眠，擔心失溫，就穿著雨衣，不斷磨擦雙手生熱取暖，因為不知何時可以獲救，身上僅剩的零食和水也只敢小口小口的食用，看到消防人員，知道自己脫離險境，很高興。

消防局提醒登山民眾，登山前請先準備充足的裝備(背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、行動電源)，並且民眾要具有下列的登山基本常識：1、迷路時不要輕易移動並停留在路徑上。2、千萬不要任意下切溪谷。3、登山要結伴而行千萬不要落單。4、手機無訊號可撥打112，或傳送簡訊描述該處地理環境。民眾做好萬全準備,才能增進登山的安全。

新北市51歲李姓男子7日參加旅行社辦理登山行程，攀登海拔2234公尺的新竹縣霞喀...
新北市51歲李姓男子7日參加旅行社辦理登山行程，攀登海拔2234公尺的新竹縣霞喀羅大山，自行下山離去時不幸迷失方向，所幸在新竹縣政府消防局山搜小組成員全力搜尋下，在8日下午順利獲救。圖／新竹縣消防局提供
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消防隊表示，李姓男子獲救時，穿著雨衣，全身發抖。圖／新竹縣消防局提供
消防隊表示，李姓男子獲救時，穿著雨衣，全身發抖。圖／新竹縣消防局提供
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