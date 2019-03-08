男大生車禍身亡 父盼肇事者用大愛化解傷痛

2019-03-08 18:27 中央社 苗栗縣8日電



19歲男大生陳品安今年初在苗栗縣騎機車撞上違規臨停在側車道的拖板車後方，送醫不治，陳父後續未向肇事司機要求大筆賠償金，而是希望他能多多行善，用大愛化解傷痛。

陳品安今年1月25日騎機車經過台61線西濱北上93公里竹南路段時，撞到違規停在側車道的拖板車左後方。

當時正在車內吃便當的潘姓司機聽到聲響，下車查看，發現陳品安連人帶車卡進車底，趕緊報警求救，緊急送醫急救仍回天乏術，潘男被依業務過失致死罪移送法辦。

男大生父親陳奇生說，肇事的潘姓司機家境不寬裕，且工作辛苦，雖因違停釀事故，但屬無心之過，不希望因沉重債務導致家中經濟陷入困境，認為兒子也會支持這樣的想法，因此希望用更具意義的方式化解傷痛，用善行彌平喪子之痛。

陳奇生最終獲得保險理賠金新台幣200萬及10萬精神撫慰金，他說，不再向潘姓司機索取其他賠償，只盼他未來在能力範圍內行善，迴向給死者；日前他和潘姓司機一同到陳品安靈堂前擲筊，獲得「聖筊」，雙方也因此達成和解。

陳奇生表示，他年輕時參加救國團，後來跟好友參與中華民國螢火蟲助學計劃協會、知風草文教協會；因此向潘男提出建議，3月9日一起參加螢火蟲助學計劃協會舉辦的嘉年華會，認識幫助偏遠、清寒家庭學子就學的理念。

潘姓駕駛所屬公司的同事，也願意一同於明天參加螢火蟲協會的嘉年華會，為偏鄉學子貢獻心力；而陳奇生在車禍發生後2天，以陳品安之名捐贈知風草文教協會，協助柬埔寨偏鄉學校挖井取得乾淨水源，讓愛無遠弗屆。