慶祝婦女節 新北3警分局送玫瑰感謝女同仁

2019-03-08 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市淡水、蘆洲、三峽3警分局，今天38婦女節不約而同用花，獻給所屬單位的女性警察同仁們；在性別平權的時代，任何性別都有能力挑戰人們既定印象的職業，用象徵熱情活力的紅玫瑰，鼓勵女性同仁在崗位上勇往直前。

蘆洲警分局長陳杏結表示，隨著時代變遷，性別平權的時代早已來臨，女性也紛紛投入警察的行列，女警們在派出所一樣每日擔服12小時的勤務，工作態度與品質上絲毫不輸給男警，所以致力於營造性別平等工作環境，更是分局致力達成的目標之一。

三峽警分局長張明和則說，希望能藉由一朵小小的玫瑰，多給女性同仁們鼓勵，也希望女性同仁都能隨時保持身體健康，始能有健康人生。

淡水警分局長劉炯炫今天也到各單位，送給所有女性同仁紅色玫瑰花，還加碼面膜、蛋糕，分局的伙房阿姨也收到這份小小的祝福，「感謝分局長送我這麼美的花，我會用我的美味料理，更加的滿足每位同仁的胃」、「結婚後就再也沒收到玫瑰花了，收到花的那一刻，除了驚喜之外，頓時覺得好甜蜜、好窩心。」許多女警收到花也是驚喜萬分。