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阿里山豐山盜伐恐再起 警加強查緝

2019-03-08 17:19中央社 嘉義縣8日電

阿里山鄉豐山村石夢谷4日傳出山老鼠盜伐，被健行民眾目擊、拍照PO網。警方今天指出，去年在豐山查獲盜伐集團後，沈寂了半年，恐死灰復燃，已加強各種查緝、取締作為。

有民眾於4日下午在豐山村石夢谷健行時，目擊10多名山老鼠將盜伐的木塊背下山，目擊民眾拍攝當時所看到的景象，並PO上網路，直言「太囂張！」

嘉義縣竹崎警分局偵查隊長林乙皓今天表示，近幾年來，陸續在豐山地區查獲多起盜伐案件，去年8月間，查獲黃姓兄弟山老鼠盜伐集團，並逮捕負責搬運的逃逸移工及銷贓管道後，阿里山地區後續就沒有再傳出盜伐。

林乙皓指出，5日晚上就派員警與行政院農業委員會林務局人員、內政部警政署保安警察第七總隊第七大隊嘉義分隊前往埋伏，並無發現異樣；6日上午據報在天雲谷沿線有發現越籍人士出沒，也趕往現場查緝，但沒發現可疑人士及車輛；已調閱嘉義、南投及雲林山區交界路口監視器，分析車籍資料，持續查緝。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠表示，林務局為打擊山老鼠、遏止盜伐，於民國104年5月在阿里山鄉設立豐山駐在所，除有嘉義林管處人員常駐外，並由保七總隊第七大隊嘉義分隊每日派人排班進駐，24小時就近控管林班狀況。

李定忠說，自105年12月起由嘉義檢察署檢察官帶隊，結合保七總隊第七大隊、嘉義縣竹崎警分局及嘉義林管處，於阿里山鄉豐山村易遭盜伐區域進行不定期聯合巡視；截至去年12月已執行35次，這段期間查獲15件盜伐案件，有效發揮聯合巡視功效。

林乙皓說，山老鼠在豐山地區所盜伐的林木，為早年伐木時期遺留的紅檜、扁柏樹頭，盜伐集團為躲避警方查緝，細密分工，主要由逃逸移工進行伐木、搬運工作，主嫌大都只負責聯繫與接洽銷贓管道，車手運送時還有前導車查看有無警方巡邏；去年8月能查獲盜伐集團，就運作很多辦案技巧，才有辦法將集團一網成擒。

林乙皓表示，健行民眾目擊山老鼠將盜伐木塊背下山，行徑囂張，盜伐恐死灰復燃；不過，已於盜伐高風險區域佈建高科技器材加強蒐證，山老鼠只要敢犯案，一定會將他們繩之以法。

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