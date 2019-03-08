警險遭輾斃轟4槍抓酒駕 署長：正確用槍、有效嚇阻

2019-03-08 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市警局交大第二中隊警員劉炳東積極追緝王姓酒駕拖板車司機，險遭王倒車輾壓，所幸劉機警閃避，並朝拖板車輪胎轟4槍，最終逮捕王嫌送辦。警政署長陳家欽今肯定劉員「當機立斷、正確用槍，有赫阻作用」，英勇逮捕王姓酒駕司機，他看到影片驚險過程「很感動」。

本月5日，交大第二中隊警員劉炳東追緝王姓酒駕拖板車司機(56歲)，險遭王加速倒車輾傷，劉當機立斷，朝推板車輪胎火轟4槍，順利逮捕王嫌，測得王酒測值達0.37毫克。

劉員險遭推板車加速倒車輾壓的驚險畫面曝光，引發網友支持警察正當防衛用槍，警政署署長陳家欽今天中午到交大第二中隊向劉員致意，並肯定劉員開槍作為是「判斷正確，保護我們自己」，因該處偏僻、人煙稀少，若司機再加速倒車碰撞更加危險，當機立斷使用槍械射擊輪胎，有嚇阻作用。

陳家欽更直言，看到影片當下「我很感動」，並贊劉員「機警、英勇、決定與決心」，現場經驗處理很成熟。