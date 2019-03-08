貪小便宜偷299元環保杯 賓士男涉竊盜法辦

2019-03-08 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市經商的張姓男子，出入賓士車代步，他到咖啡店購買一支手拎式環保杯，結完帳後趁店員不注意，再偷走一支同款的手拎式環保杯離開。張男行徑全遭監視器拍下，警方上門時，張辯稱一時貪小便宜，看它漂亮，才會下手行竊。警方搖頭，張男貪小便宜一支299元的環保杯，卻讓自己背上竊盜罪嫌，實在得不償失，警詢後依法函送。

在台中經商的張姓男子(50歲)，出入賓士車代步，不缺錢花用的他，上月21日到崇德路二段一家知名連鎖咖啡店消費，先持一支市價299元的手拎式環保杯結帳，臨走前趁店員不注意，竟偷另一支架上擺放的同款環保杯，藏在白色外套內，未結帳就駕駛賓士車離開。

咖啡店店員盤點貨物時，發現店內短少一支市價299元的手拎式環保杯，趕緊報警。

台中市警局第五分局文昌所員警林伯翰、柯俊銘調閱監視器、以車追人，前天傳喚張男到案說明，張男以為店家神不知鬼不覺，見到警方上門相當訝異，並坦承自己其實不缺錢，見店員未注意，「覺得杯子很漂亮」，一時貪小便宜才會衝動行竊。