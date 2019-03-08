影／慘！車子才開4分鐘 7百萬全新賓士秒成廢鐵

2019-03-08 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



台中市劉姓貿易商受託，去年斥資700萬餘元從美國進口全新賓士S550豪華房車，並委託葉姓拖車業者協助載運新車至通運公司；豈料，葉姓托車司機嫌拖車麻煩，盤算路程僅有3公里，便宜行事直接將無牌賓士開上路，卻遇警方攔檢還狂飆，害得全新豪車落地如今依法銷毀，今在短短數分鐘內，被怪手狠壓成廢鐵。

爭議賓士豪華房車事發以來，被託管於基隆拖吊場，今上午9時許確認車籍資料、離開拖吊場，在監理人員監督下送往順瀚資源回收場，經地磅秤重、現場核對車身號碼資料後，由資源回收場業者代為銷毀，出動怪手將車體、零件壓碎。全新房車被拉進拖吊場，不到10分鐘就成為場內廢鐵山的一部分。

台北市立監理所副站長高玉玲表示，該輛爭議賓士車判決確定違反「道路交通管理處罰條例」第12條「未領用牌照行駛」，未依法取得安全審認合格證明，依法強制沒入；由於該車管轄權在台中市裁決處，台中市裁決所1月30日行文，委託台北市立監理所代為依法執行銷毀工作。

據悉，該輛全新賓士S550豪車運抵基隆港後，葉姓拖車業者貪圖方便，未依規定將新車運上拖車，反而投機直接將無牌豪車開上路，才上路4分鐘，就在六堵工業區遇上執勤員警攔檢，葉姓司機見狀，更企圖逃逸，員警多次鳴笛示意停車，出動兩輛警車狂追包夾，才將違規賓士攔下，依法開罰3600元並強制沒收豪車。