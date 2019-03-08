愛河三鐵選手溺斃意外 主辦：偵查不公開非隱瞞

2019-03-08 12:56 中央社 高雄8日電



愛河國際鐵人三項發生選手溺斃意外。 聯合報系資料照／記者蔡容喬攝影 分享 facebook

愛河鐵人三項賽3日發生選手溺斃意外，事隔多天因家屬在臉書發文徵求現場畫面而事件曝光，主辦單位今天表示，全案檢警調查中，基於偵查不公開，不便主動對外說明，並非隱瞞。

45歲的張姓男子3日參加「2019第13屆維士比盃愛河國際鐵人三項」，其中游泳賽事全程1500公尺，張姓選手下水游不到30分鐘，約700公尺快到折返點時突有異狀，一旁隨行戒護的海軍偵搜大隊搜救員見狀上前救援，隨即將他救起並以救生艇載回起點救護站急救，不過，張員當場到院前心肺功能停止（OHCA），經送醫不治。

主辦賽事的高雄市體育會鐵人三項委員會主任委員姜寄生上午在高雄市政府運動發展局舉行記者會，對外說明意外經過及後續處置作為。

姜寄生指出，海軍偵搜隊搜救人員說當時張員臉部朝下僅露出白色泳帽，上前發現他已無意識且口吐白沫，於是將張員上岸，到救護車抵達前全程施予心肺復甦術（CPR）並沒延遲救護。

姜寄生表示，張員去年有完賽，張員妻子示她先生沒有什麼病史，參賽前還密集下水游泳練習，她與孩子在起點為先生加油並錄影時，先生還還好好的，難以接受這項噩耗。

張員妻子在臉書發文，懷疑當時先生被人踢到而溺水，希望有人提供現場畫面還原真相，並沒有責怪主辦單位的防護設施及急救有疏失。

姜寄生說，主辦單位僅有一部空拍機，當時只追蹤領先集團畫面，並沒有拍到張員發生意外的現場水域狀況；游到快折返點時選手距離都很開了，被其他選手踢到可能性不高，全案檢警調查中，靜待司法調查還原真相。

姜寄生表示，基於對家屬尊重與保護，以及全案已進入司法調查程序，尊重偵查不公開原則，事發後不便主動對外主動說明；由於家屬PO文後引起媒體及網友關心，今天才對外說明意外經過，並沒有要刻意隱瞞。

他又說，意外發生後他全程陪同家屬善後包括到醫院急救、警察局製作筆錄、前往市立殯儀館慰問家屬並以委員會名義致贈新台幣5萬元慰問金。隔天（4日）檢察官會同法醫對張員進行解剖採部分檢體送驗，死因仍調查中。

他表示，委員會有為每名參賽選手投保運動險，選手賽前也都有簽切結書，運動保險包括公共意外險200萬元及特定賽事險100萬元。

張員從事汽車保養工作，育有兩名兒子，分別就讀小四及小六。

姜寄生指出，委員會將持續關心家屬，並協助相關保險理賠事宜。委員會14年來在高雄西子灣舉辦1屆及愛河13屆賽事，首度發生這樣憾事，將會檢討精進賽事的安全防範措施，目前暫不考慮停辦。

另外，運動發展局昨天與高雄市體育會鐵人三項委員會也派員至殯儀館張員靈前上香致意。