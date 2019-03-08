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愛河鐵人三項傳溺斃意外 家屬哭求當日目擊影片

2019-03-08 11:06聯合報 記者徐如宜╱即時報導

「2019第十三屆維士比盃愛河國際鐵人三項」3月3日在高雄愛河中都橋與五福橋間舉辦，近600名鐵人好手參加，卻傳出溺斃意外，家屬無法接受噩耗，希望求得當天的目擊影片。高雄市體育會鐵人三項委員會主委姜寄生今天說明救助經過。

一名張太太透過友人在臉書發文，指「當天游泳時在接近轉折點處中正橋前，時間大約7點前，是否有同好家人或相關監視器有拍到事發經過，如果有請麻煩提供給，因為先生現在還死因不明；80幾歲的老父母還有我及孩子們天天流淚，想到先生因熱愛三鐵而也葬於三鐵的悲劇，享年45歲，實在令人我們悲痛不已，希望各位可以幫幫我找找看當天事發的影片」。

高雄市體育會鐵人三項委員會主委姜寄生表示遺憾，當天搜救員於6點56分看到選手通過6號浮箱往折返點方向游，當下為正常狀況，此時有女選手撞到浮箱，搜救員先轉身詢問該名女選手是否需要協助，女選手回覆不需協助時，搜救員即刻回復到原本待命的位置，同時發現張姓選手沒有動靜，無任何掙扎現象。當時選手背向六號浮箱，臉朝下僅露出白色泳帽。

搜救員先請附近選手就近確認張姓選手當下狀況，發現其無意識且口吐白沫，搜救員即刻請選手帶張姓選手到六號浮箱上，搜救員也同時呼叫鄰近橡皮艇及清理航道以方便橡皮艇到達六號浮箱，選手和救生艇同時到達，並將張姓選手帶至救生艇，隊員確認無心跳立即施予CPR並回報指揮組及緊急送至岸上。指揮組接獲訊息立即通報消防局及大會醫療站，約7點選手上岸，並交由醫護人員接續處理，持續急救至後送醫院，7點6分到院，後續仍急救無效。

當日選手後送至大同醫院，姜寄生及運動發展局人員隨即趕到急診室陪同家屬，並於下午至警察局製作相關筆錄說明及前往殯儀館慰問家屬。3月4日檢察官會同法醫進行解剖程序。據瞭解，死亡原因尚需進行化驗等調查程序。

高雄市體育會鐵人三項委員會指出，比賽當日大會投保公共意外責任險200萬，另針對選手從事當日競賽活動，遭受之意外傷害事故，致身體蒙受傷害特提供身故及殘廢保險金100萬元。

高雄市體育會鐵人三項委員會主委姜寄生今天說明救助經過。記者徐如宜／攝影
高雄市體育會鐵人三項委員會主委姜寄生今天說明救助經過。記者徐如宜／攝影
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愛河鐵人三項
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