小貨車打滑翻覆 18支瓦斯瓶散落一地

2019-03-08 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市政府消防局救災救護指揮科昨晚7點18分接獲民眾報案指稱，保義路60巷口有載瓦斯桶小貨車發生車禍急需救護車，數十支瓦斯鋼瓶散落一地，後湖分隊消防車及救護車前往處理，消防人員擔憂瓦斯洩漏，逐一清查鋼瓶，救護員則檢視小貨車陳姓司機的傷勢。

消防人員抵達現場時，發現陳姓小貨車司機站於路旁等待協助，救護人員立即上前評估該司機生命徵象及傷勢，司機意識清楚，表示自己沒有受傷並拒絕送醫；現場為滿載瓦斯桶小貨車為閃避車輛緊急煞車不慎打滑而導致翻車，小貨車上的瓦斯桶全散落大馬路上，險釀成災害，幸好沒有瓦斯外洩和爆炸意外。

嘉義市消防局表示，現場散落的瓦斯桶有20公斤14支、16公斤1支及4公斤3支共計18支瓦斯鋼瓶，消防人員立即檢視瓶身是否變形及使用氣體偵測器檢測有無瓦斯洩漏，幸好皆無異狀，同時也一併檢查瓦斯鋼瓶標示，並無逾期鋼瓶。為防意外發生，並立即通知環境保護局人員到場處理小貨車洩漏的油漬，消防車也在旁戒護，避免發生火災。

陳姓司機心有餘悸表示，駕駛小貨車於民雄往市區方向準備送瓦斯至顧客家，行駛於保義路嘉義基督教醫院停車場路口時，為閃避自停車場出來的車輛，而緊急煞車加上天雨路滑失控後不慎打滑翻車，相關肇事原因由警方調查中。