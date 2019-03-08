後悔任性！男氣媽媽改嫁離家 52年後只見照片

2019-03-08 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南麻豆警分局麻豆派出所巡佐吳孟宇，協助與家人失聯50年的黃姓男子手足相認，其實從警10多年來，吳孟宇尋獲身分不明及失蹤人口逾400人，也多次獲「尋人高手」表揚，他印象最深刻是一名男子因不滿母親改嫁，憤而離家，甚至隱姓埋名讓家人遍尋不著，直到吳孟宇找上門，但只是拿著媽媽的照片供他指認，男子很後悔當年的任性，連媽媽最後一面都沒有看到。

吳孟宇從警服務過新北市新店分局、台南新化分局到麻豆分局，本著幫忙「一家人團圓」的想法，利用下班及休假時間，透過警政署全國失蹤人口資料庫、身分不明人口資料庫，用最土法煉鋼方式，一一比對當事人戶籍、報案紀錄，一條一條找出蛛絲馬跡，有時就多次訪談當事者，但有不少人是精神障礙或失智，無法正確陳述，都要半猜半碰遇氣。

「每一件尋人都是一個家庭故事！」吳孟宇說，結局不一定都是完美的，因為有些當事人失蹤後就被親人宣告死亡，當他找上門，有時親人未必很開心，背後有什麼原因他也沒有深究，但這是少數個案，多數個案知道失蹤親人的消息，「是生是死才能了了一椿心願」。

吳孟宇最近為一名76歲精障男子，找回失聯50年的家人，父母已不在，10名手足也有4人去世，但他沒有被宣告死亡，家人不放棄繼續找他，他的一個哥哥、兩個姐姐和兩個弟弟，得知有他的消息，從全台各地趕來和他見面，即使過了50年手足感情仍令人感動，都讓他覺得辛苦找人有代價。