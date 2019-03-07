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三重鐵皮屋火警 撲滅發現1具焦屍

2019-03-07 22:06聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市三重區國道路一段1處違章鐵皮屋，今天晚間9時許發生火警，消防隊獲報出動26輛車趕往，迅速撲滅火勢，燃燒面積僅僅1坪，但消防隊員清理火場卻發現1具焦屍。

據附近鄰居表示，該處平常住著1名行動不便的80歲曾姓老先生收破爛做資源回收，焦屍是否就是這個老先生，尚待警方和消防局火場調查人員鑑識釐清，警方初步回報疑似自焚，但現場發現炭盆，也可能是燒炭尋短引發火警。

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火警迅速被撲滅，燃燒面積僅約1坪。記者林昭彰／翻攝
火警迅速被撲滅，燃燒面積僅約1坪。記者林昭彰／翻攝
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火警迅速被撲滅，燃燒面積僅約1坪，卻發現一具焦屍。記者林昭彰／翻攝
火警迅速被撲滅，燃燒面積僅約1坪，卻發現一具焦屍。記者林昭彰／翻攝
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火警迅速被撲滅，燃燒面積僅約1坪，卻發現一具焦屍，屋內找到炭盆。記者林昭彰／翻攝
火警迅速被撲滅，燃燒面積僅約1坪，卻發現一具焦屍，屋內找到炭盆。記者林昭彰／翻攝
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火警迅速被撲滅，燃燒面積僅約1坪，卻發現一具焦屍。記者林昭彰／翻攝
火警迅速被撲滅，燃燒面積僅約1坪，卻發現一具焦屍。記者林昭彰／翻攝
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火警迅速被撲滅，燃燒面積僅約1坪，卻發現一具焦屍。記者林昭彰／翻攝
火警迅速被撲滅，燃燒面積僅約1坪，卻發現一具焦屍。記者林昭彰／翻攝
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【中央社／新北7日電】

新北市府消防局表示，三重區國道路一段某鐵皮建築物，今天晚間9時許發生一起火警。清理火場時發現一具疑似男性焦屍，至於死者身分與死因，已經封鎖現場交由警方調查。

市府消防局今天晚上表示，這起火警發生在晚間9時12分，三重區國道路一段一座鐵皮屋，警消獲報趕往現場搶救，火警在14分鐘後撲滅。

消防局說，現場鐵皮屋燃燒面積約一坪，清理火場時，在門口附近發現一具焦屍。初步訪查周邊住戶，指稱鐵皮屋內平日有位80多歲男性的獨居老人居住，且男子行動不便住在違章鐵皮建築內。

警方已封鎖現場，因焦屍無法辨識，疑似為男性老人，詳細狀況等待消防局調查人員和警方鑑識人員到場釐清。

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