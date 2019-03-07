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被沖走？轎車衝落橋下動員搶救 車內空無一人

2019-03-07 19:38聯合報 記者謝恩得╱即時報導

台3線嘉義縣番路郷路段，今天傍晚6點多有民眾發現在福安橋，有輛黑色轎車翻落4公尺的橋下野溪。消防局動員前往搜救，搶救人員下橋後，轎車還發動著，但車內卻空無一人，附近搜尋也未發現人影。

警方聯絡車主，對方沒有接電話。村民提到，下午6點多時，聽到在台3線對向有一群人很大聲講話，其中2人有到福安橋查看翻落的車子，這群人不久即分別搭兩輛車離去。村民覺得奇怪，也走到福安橋看，竟發現有一部轎車掉到橋下，村民趕緊報案。車禍原因警方還在調查。

嘉義縣消防局人員到現場，搜尋翻落橋下的轎車是否有人受傷。記者謝恩得／攝影
嘉義縣消防局人員到現場，搜尋翻落橋下的轎車是否有人受傷。記者謝恩得／攝影
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今天傍晚有輛轎車翻落台3線番路鄉福安橋下。記者謝恩得／翻攝
今天傍晚有輛轎車翻落台3線番路鄉福安橋下。記者謝恩得／翻攝
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車內和附近都未發現受傷受困人員。記者謝恩得／翻攝
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車禍車主
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