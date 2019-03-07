被沖走？轎車衝落橋下動員搶救 車內空無一人

2019-03-07 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



台3線嘉義縣番路郷路段，今天傍晚6點多有民眾發現在福安橋，有輛黑色轎車翻落4公尺的橋下野溪。消防局動員前往搜救，搶救人員下橋後，轎車還發動著，但車內卻空無一人，附近搜尋也未發現人影。