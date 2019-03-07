男網購大麻救癌末妻 雲林地院判緩刑

2019-03-07 16:44 中央社 雲林縣7日電



雲林縣江姓男子深信大麻是治療癌末妻子的偏方，便網購毒品被查獲。法官審酌被告無前科、擁有台大碩士學歷、急於救助癌末妻子的動機，判刑1年9月，並宣告緩刑2年。可上訴。

雲林地方法院今天發布新聞指出，被告江男與太太結婚20幾年來，為守分守己的平民百姓，江男妻子於2015年10月被診斷出乳癌二至三期，緊急從工作地點南非返回台灣治療。

江男妻子治療約2年，病情並沒有受到控制，最後轉移至骨頭、腦部；2018年2月醫師判定須轉至安寧照顧病房，可是她的求生意念強烈，讓江男拜佛求神，尋求良藥秘方以救治妻子的性命。

江男於去年2月底在網路上看見大麻是治療癌症的偏方訊息後，堅信這是治療妻子的最後希望，便於3月12日訂購，自美國將含有第二級毒品大麻成分黃色膠囊37顆（合計驗餘淨重25.24公克）及咖啡色膠囊19顆（合計驗餘淨重14.92公克）的包裹，以國際郵包寄送方式運輸到台灣，後來入境時被查獲，但他的妻子在同年4月17日往生。

江男供稱，訂購時，認為這個網購也有可能是騙局，但當時想法是就算被騙了也無所謂；妻子往生後，又因為網購毒品案涉及刑責，他的心情陷入谷底，什麼都不想再瞭解。

雲林地方法院審酌被告江男與妻子鶼鰈情深，急於救助癌末妻子的動機，不願意放棄任何一絲希望的心，不顧慮自己大好前程，恐因此舉而讓自身陷入牢獄之災，且被告是家中經濟支柱，家裡還有甫失去母親的兩名尚在就學的子女，處境將雪上加霜，令人心疼不忍。

法官考量被告無前科，且是台大碩士畢業的教育程度，原在國外工作，必須等待案件結束後才能回復國外工作，被告縱因偵審自白減刑後，仍需量處最低法定刑度3年6月，但尚屬過重，合議庭決定給予被告一次機會，在兼具法理情考量下，依刑法第59條規定予以酌減其刑，判處有期徒刑1年9月，並宣告緩刑2年。