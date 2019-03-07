台中診所偽造診療報告 詐12人遭送辦

2019-03-07 16:49 中央社 台北7日電



台中一間診所和美國BTC機構簽約進行腦神經疾病療程，卻被一位病患家屬發現其療程和台北診所的標準程序不同，經和美方確認後認為遭詐騙，警方獲報偵辦將負責人依法送辦。

警政署刑事局偵查第七大隊今天召開記者會，第三隊隊長李奇勳表示，去年7月中接獲民眾報案指稱，台中一間和美國BTC（腦治療中心）機構合作的診所，疑未按標準流程進行治療，且相關治療報告疑偽造美國BTC腦波分析師的簽名，認為遭到院方詐騙。

根據警方調查了解，提告民眾家住台南，因兒子患有重度自閉症，所以從民國103年起到美國BTC台灣總代理的台北診所進行腦波治療，一組療程收費8000美元（約合新台幣24萬元），治療期間成效良好。

台北診所考量病患家住南部，考量看病舟車勞頓恐影響病情，便建議家屬可改至同樣和美國BTC有合作的台中診所進行治療，且其負責人40歲的黃姓醫師早前也曾在台北診所服務過。

病患家屬考量就近就醫後便轉至台中診所治療，但在兒子治療期間，卻發現台中診所的醫療程序和台北診所標準程序不同，便將台中診所的治療報告拿給台北診所檢視，竟發現報告內容疑偽造美國BTC腦波分析師的簽名，且未使用經美國BTC所認證參數進行腦波治療，才驚覺遭詐騙。

由於台中診所並未依標準療程程序，將病患腦波資料傳回美國BTC，期間一度引發美方懷疑是否已停止營業，經向台北診所確認仍有營業，也得到台中診所假稱是經營狀況不佳，才未再深入追究。

刑事局經報請台中地檢署指揮偵辦，會同台中市警察局刑事警察大隊於去年底到台中診所進行搜索，當場查扣病患病歷紀錄、收款單據1批和治療用筆電2台等犯罪物證，進一步清查受害人數達12人。

黃姓醫師到案後坦承不諱，供稱是為幫病患家屬省錢，因為不上傳病患腦波資料給美方，就不知道診所治療次數，可逃漏治療一組需被抽3成的美方權利金（約新台幣8萬4000元），所以降低治療費用至一組療程收取新台幣15萬元。

全案詢後將黃姓醫師依涉嫌違反詐欺罪及偽造文書罪嫌，移送台中地檢署偵辦。