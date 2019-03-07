台中警組「豐人院」 婦女節高唱：天天想妳

2019-03-07 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



明天是三八婦女節，台中市各警分局都舉辦各式的婦女節慶祝活動，台中市豐原警分局邀請警察同仁自組的「豐人院」樂團，今天上午為分局的女性同仁高唱「天天想你」等膾炙人口的歌曲，分局長林宏儒也親自獻上鮮花與禮品，感謝女同仁的付出。

台中市豐原警分局表示，慶祝活動中由該分局同仁組成的「豐人院樂團」向女性同仁致敬，豐人院樂團是由巡官尤子丹擔任主唱，與分局與派出所會樂器的男女性同仁組成，目前共有4名成員，尚缺一名鼓手，豐人院樂團已成立一年多，當初是因同仁在大學時就喜歡音樂、有團練，現在他們則是在工作之餘練團，抒發壓力。

台中市豐原警分局表示，3月8日「國際婦女節」專屬女性的重要節日，分局長林宏儒除肯定分局的女警及員工們在高風險、高負荷的工作環境，有傑出表現巾幗不讓鬚眉，表現獨立、勇敢、智慧的特質，在今日特別藉由婦女節，表達分局對女性同仁的感激，為慰勉其辛勞，贈送玫瑰花及禮品於分局女性同仁，也鼓勵時時保持愉悅的心情，展現女人的智慧、自信和美麗。