工人墜谷手腳骨折 警義消合力攀過陡峭山路搶救

2019-03-07 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



62歲黃姓工人昨天上午到花蓮縣秀林鄉和平山區巡水路時，不慎失足摔落約50公尺深山谷，縣消防局和平分隊隊員劉家榮與多名警義消趕往救援，一路下切、腰繞，踩過陡峭濕滑又滿是碎石的山路，將手腳骨折、頭部撕裂傷的患者救出，急送門諾醫院救治。

黃姓工人昨與同事一同到和平林道附近山區巡水路，兩人分頭行動，另一名工人完成工作回頭時，卻找不到黃，才發現人已墜落山谷，報請消防局協助救人。

和平分隊受理指揮中心派遣2車5人前往搶救，現場指揮官隊員劉家榮也請義消分隊長范明信率義消東洋平、邱宗義、王正雄、何胤丞前來支援，眾人在和平林道集結後，即攜帶急救包、繩索、SKED（軟式擔架）等救援裝備趕往。

劉家榮表示，患者卡在半山腰，離和平林道目測直線距離雖僅4、50公尺，但山區下雨，土石濕滑，山路又陡峭，加上現場根本沒有路，幾乎沒有立足點，不僅要注意踩腳處，還要留意上方有沒有小石頭滑落，每一步都很困難，下切後再腰繞，一路踩過碎石，穿越茂密林木，花了超過30分鐘才接觸傷者。