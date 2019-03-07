交大警慶祝婦女節 找清大高材小鮮肉彈古箏悅耳

2019-03-07 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局交通警察大隊昨天下午慶祝婦女節，除了大隊長郭士傑為女性同仁獻花之外，還找來「小鮮肉」清華大學畢業的替代役男萬鐙徽彈奏古箏，感謝女性同仁平時在職場上的付出；郭士傑表示，他代表市長盧秀燕及市警局長楊源明，在婦女節前夕為內外勤女性同仁獻上玫瑰花束，並轉達市長慰問之意，感謝同仁們在第一線為民服務的無私付出及辛勞貢獻。

台中市警局交通大隊表示，在現今注重性別平權的時代，考量女性職場人員家庭與工作並重，特別需要壓力調適，昨天下午2時許，特別舉辦婦女節活動，邀請在大隊服務的替代役男萬鐙徽彈奏古箏，他是國立清華大學畢業的高材生，演出經驗豐富，多次在全國音樂比賽屢獲佳績，參與新竹、彰化市立國樂團等擔任古箏領奏者，還曾獲邀參加第41屆金馬獎典禮擔任演出。

另外大隊也邀請替代役男林育聖向女性同仁分享正確的飲茶方式、比賽茶使用的評鑑流程等，讓同仁透過飲茶，達到身心靈的健康，林是國立中興大學園藝系研究所博士生，擁有專業的茶葉知識，活動昨天在溫馨及愉悅的氣氛畫下句點。