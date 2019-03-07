韓國女大學生逛夜市遺失錢包 台南熱心警協助尋回

2019-03-07 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



韓國金姓女大學生2月底來台南觀光，坐公車前往大東夜市逛街，卻將錢包遺落在公車上，因遍尋不著，敗興之餘回國，但台南市警二分局透過友人和韓國警方連繫確認，昨天將皮夾寄還，讓女大生直呼不可思議。

韓國金姓女大生和友人來台旅遊8天，2月23日入境，26日晚上在台南搭公車前往東區的大東夜市，卻將皮夾遺落在公車上，女大生逛街時，才發現錢包不翼而飛，遍尋不著，也無可奈何，3月2日離開台灣回到韓國。

金姓女大生不知她的錢包27日已被拾獲民眾送到台南市二分局，警方查看，皮夾內有韓國身分證、韓國信用卡、一卡通及新台幣1000元，沒有台灣的相關證件，也沒有名片或聯絡電話。

在找不到失主的情形下，警方準備上網公告招領，防治組巡官李威廷、偵查隊員莊喬雄及警員黃冠宇抱著服務到底的心態，不輕言放棄，正好二分局警官有位時常往來韓國的黃姓女友人，因和韓國警方熟識，就請她代為向韓國警方確認，3月4日才連絡上家住韓國光州的女大生。