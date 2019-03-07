感動！精障男與家人失聯50年 警助手足淚眼相認

2019-03-07 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南麻豆警分局尋人高手吳孟宇（左一）為黃姓精障男子（右三）找到失聯50年的家人，手足相認令人感動。記者吳淑玲／翻攝 分享 facebook 屏東縣屏安醫院附設瑞康精神護理之家有一名長年被安置的精障男子，50年來身分不明，台南市麻豆警分局麻豆派出所巡佐吳孟宇從失蹤人口歷史報安記錄追查後，確認是原住在台北市的黃姓男子，今年已經76歲，50年前和家人失去聯繫，父母親生前一直在尋找他的下落，有十個兄弟姐妹其中四人去世，另有5名手足接到警方通報相當激動，哥哥已經80多歲，大家相約從宜蘭、台北和台中趕到屏東相會，黃姓男子在提示下終於叫出大哥的小名，手足激動相認旁人看了也很感動。

吳孟宇說，他是去年在警方的身分不明系統中查到一筆通報資料，內容是屏東縣屏安醫院附設瑞康精神護理之家尚有一名身分不明精障男子無人認領，而該名男子在台北市區街道上被民眾發現報案，87年從北市機構轉介屏安醫院安置迄今，他開始著手比對，逐一過濾失蹤人口歷史報案紀錄後，都未符合資訊。

經多次訪談，從該男子口中講出的音節拼湊出可能的姓名，再花3個月時間比對上百筆資料，查到一筆尋人民國59年在台北市大同區走失的男子的協尋記錄，經向主管報准後，找到該男子的胞兄、胞姐及胞弟共5人，分別住在北部和中部，相約搭高鐵南下，今年年2月下旬前往安置機構指認。

黃姓男子未婚，戶籍原設在台北市大同區，在10位手足中排行第6，民國59年（當時26歲）因感情生變，突然出現精神異常，且情緒不穩，一次離家後便不知去向，家人報警協尋雖音訊全無，但從未曾放棄過。

50年讓兄弟姐妹外貌變化很大，手足相見一開始大家都不敢確認，黃姓精障男子也似乎不認識這些人，後來開始聊起小時候的回憶，大哥引導問說「我是誰，你知道嗎？」黃姓男子才叫出大哥的小名，逐漸記起自己的哥哥、姐姐、弟弟，手足激動紅了眼眶，兄姐也自責沒有幫父母親照顧好弟弟。