親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

很多人不知道！這種情形 周六、周日上班沒加班費

是男人就得會唱！台語神曲紅遍大陸 網友驚呼「有毒吧」

影╱消防車撞死碩士機車騎士 死者家屬傷心痛哭

2019-03-07 11:45聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市公園消防分隊林姓消防員昨天上午執行車禍脫困勤務時，涉嫌駕駛消防車在東豐路撞死古姓碩士生，檢警上午在成大醫院相驗，死者家屬要求查明車禍發生原因，消防局長李明峯並向家屬致哀，表示會力協助家屬辦理後事，古父希望消防局不要太苛責林姓消防員。

據了解，24歲古姓死者是台南大學碩士生，住在台中父母得知噩耗，到台南成大醫院解剖室傷心認屍，消防局長李明峯並在解剖室向家屬致哀，並全力協助家屬妥善辦理死者後事。李明峯說，古父體諒消防人員為了救災發生意外，要消防局不要太苛責駕車的消防員。

公園消防分隊昨天上午7點多接獲指揮中心派遣，執行北區小東路與東光路二段交叉路口車禍救護脫困任務，行經東豐路與東豐路227巷路口與一部機車發生車禍，經現場駕駛及隨車人員CPR急救處置及送至成大醫院，經搶救後該名古姓碩士生仍不治。

林姓消防局向警方供稱，當時對向有輛輛轎車要轉彎，他注意轎車但機車突然從巷子衝出來，他想要煞車已來不及。 消防局指出，消防車出勤途中，依規定開啟警報器、警示燈，未料，車行經東豐路與勝利路口時，與一部機車發生車禍，指揮中心接獲回報後立即派第六大隊、分隊及業務單位至現場協助處理，並由大隊帶領分隊人員趕往醫院探視，經搶救後，傷者仍告不治。

警方說，消防車行經該路段雖有鳴笛，但因未注意車前狀況肇事，警詢後會依業務過失致死罪嫌法辦。

古姓碩士男學生騎機車不幸被消防車撞死，家屬認屍後在成大醫院傷心痛哭。記者黃宣翰/...
古姓碩士男學生騎機車不幸被消防車撞死，家屬認屍後在成大醫院傷心痛哭。記者黃宣翰/攝影
分享

成大醫院車禍消防員
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

豐原醫院院慶醫師合照 竟成國外壯陽藥代言照片

2019-03-07 10:59

國外詐騙失敗 返國重起爐灶以納骨塔詐騙得手千萬

2019-03-07 12:19

奔走多家超商領款露破綻 警方逮2車手

2019-03-07 11:28

猥瑣男半裸持刀要脅嘿咻 國中妹奪刀反將一軍

2019-03-07 11:22

台東竊賊偷雞又偷吃滷味 警全力追緝

2019-03-07 11:06

老翁搭錯車呆坐公車內 警獲報查身分護送返家

2019-03-07 10:59

消防車擦撞女騎士挨告肇逃 消防員喊冤：根本沒發現

2019-03-07 10:55

慶生診所已非黑道急救站 頭部中槍送來隨即報警

2019-03-07 10:19

影╱賣造！市區逆向飆車逃 警驚險追車2分鐘逮毒犯

2019-03-07 10:16

影╱休旅車國3疑撞護欄側翻 司機死亡2陸女輕傷

2019-03-07 09:57

又砍砍殺殺！桃園2男中槍傷和刀傷北市慶生醫院就診

2019-03-07 09:42

慘！明池千年神木群被開膛破肚 警逮3名山老鼠

2019-03-07 09:15

天雨路滑小心行車！警提5招機車防摔小撇步

2019-03-07 09:08

嘉義新增移動式測速照相 新港及民雄這2線道路別超速

2019-03-07 08:58

清洗化學槽中毒 中壢3人送醫

2019-03-07 01:27

漆彈場暗藏賭場 4男女賭客逃竄受傷送醫

2019-03-07 00:10

拳頭硬了！酒駕前科男再開賓士車酒後肇事 2女重傷

2019-03-06 23:07

酒駕拒捕輾警引公憤 兒道歉求刪文被拒「自己承擔」

2019-03-06 22:27

台南出勤消防車與機車車禍 男大學生搶救不治

2019-03-06 21:29

彈藥庫洽公騎機車自摔 19歲士兵捲入貨車底身亡

2019-03-06 20:12

屁股VS車頭 8百萬賓士車保險桿掉落百萬福斯車頭全毀

2019-03-06 18:30

化工廠清洗反應槽中毒3人昏迷 弟救兄也遭殃

2019-03-06 18:23

恐怖！切水管沒戴護目鏡 砂輪片噴飛插瞎水電工右眼

2019-03-06 18:14

台中警連日高強度擴大臨檢 業者、鄰居好感度升

2019-03-06 18:11

娃娃機台主月賺僅500元 被偷1次就倒賠5000元

2019-03-06 18:03

月亮歌后李珮菁服藥輕生 稱癱瘓40年不想活了

2019-03-06 17:42

月亮歌后傳輕生 李亞萍：這行爲很懦弱一定要堅強

2019-03-06 17:23

女師無影腳踢小四童屁股、罰站遭解職 補習班道歉

2019-03-06 16:52

馬爾濟斯遭大黑狗咬爆頭慘死 凶手飼主竟悠哉離開

2019-03-06 16:44

影╱毒品通緝男拒警盤查 駕車逃20公里仍被逮

2019-03-06 15:08

苗警螢光條點「亮」 電動代步車安全有亮點

2019-03-06 14:53

命大！小貨車追撞20米聯結車 駕駛受困救出僅輕傷

2019-03-06 14:27

資深藝人李珮菁輕生 北市衛生局：去年底李狀況低落

2019-03-06 14:06

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29

資深藝人李珮菁有輕生念頭 北市社會局：啟動關懷機制

2019-03-06 13:21

驅逐奧客？ 警眼睛一亮：真的查到美背「澳」客

2019-03-06 12:43

毒蟲暗夜跳樓躲警困頂樓 母幫腔瞎扯撿手機

2019-03-06 12:42

移工團體控抓人不給飯 移民署：沒有「不給飯」

2019-03-06 11:48

高雄馬路遭潑漆？原來是放在機車腳踏板油漆掉落

2019-03-06 11:40
看更多

熱門文章

拳頭硬了！酒駕前科男再開賓士車酒後肇事 2女重傷

2019-03-06 23:07

農糧署罕見對菜農提告 林佳新：絕不退怯

2019-03-06 12:48

屁股VS車頭 8百萬賓士車保險桿掉落百萬福斯車頭全毀

2019-03-06 18:30

告三立敗訴她氣炸了 陳佩琪：晚上會對柯市長曉以大義

2019-03-06 15:34

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29

名嘴告不怕？ 法官勸和吐真心話：別凌虐司法

2019-03-07 10:00

台南出勤消防車與機車車禍 男大學生搶救不治

2019-03-06 21:29

男子昏迷躺謝龍介宣傳車 遺留紙條待釐清

2019-03-06 12:36

嘉義新增移動式測速照相 新港及民雄這2線道路別超速

2019-03-07 08:58

協議分手第3天她遭性侵 法官審理時他凍未條又再犯

2019-03-06 22:33

派出所槍響！副所長未依程序卸彈匣誤擊一發子彈

2019-03-06 13:59

彈藥庫洽公騎機車自摔 19歲士兵捲入貨車底身亡

2019-03-06 20:12

資深藝人李珮菁輕生 北市衛生局：去年底李狀況低落

2019-03-06 14:06

男倒臥謝龍介宣傳車 疑不滿妻當義工太投入

2019-03-06 14:05

清槍未依規定誤擊子彈 高雄警再添1起幸無人受傷

2019-03-06 17:21

與美女名醫不倫吸金被押 光電董座罵：法院是法官開的

2019-03-06 17:25

女師無影腳踢小四童屁股、罰站遭解職 補習班道歉

2019-03-06 16:52

綠營議員涉貪還想到大陸參訪 最高法院今裁定不准

2019-03-06 18:43

酒駕拒捕輾警引公憤 兒道歉求刪文被拒「自己承擔」

2019-03-06 22:27

慘！明池千年神木群被開膛破肚 警逮3名山老鼠

2019-03-07 09:15

清潔員打掃驚見貓屎跳蚤屋 氣得放棄走人：兩千塊也不掃

2019-03-06 14:27

漆彈場暗藏賭場 4男女賭客逃竄受傷送醫

2019-03-07 00:10

女友遭公車撞死 謝政鵬批：人命比撞殘了還低賤？

2019-03-07 09:55

陳佩琪告三立敗訴 柯文哲驚訝：天啊

2019-03-07 01:03

月亮歌后李珮菁服藥輕生 稱癱瘓40年不想活了

2019-03-06 17:42

勞保薪資以多報少 員工過世老闆埋單

2019-03-06 23:37

競選照被做成同志遊行對照圖 時力成員告網友不起訴

2019-03-06 18:26

武打女星楊麗菁與前男友互告 和解撤告不起訴

2019-03-06 11:02

謝龍介宣傳車昏迷男急救中 身旁有「謝龍介我恨你」字條

2019-03-06 13:25

UberEats外送叫錯地點 她把鹹酥雞直接送司機獲網友稱讚

2019-03-06 18:25

空服員工會告華航敗訴 法院：禁搭便車條款違法無效

2019-03-06 21:12

闖公車總站狂揍司機 2嫌曾涉酒店妹白嫖擄人斷指案

2019-03-06 20:44

慶生診所已非黑道急救站 頭部中槍送來隨即報警

2019-03-07 10:19

驅逐奧客？ 警眼睛一亮：真的查到美背「澳」客

2019-03-06 12:43

撞死「物理奇才」被告胡家瑞 在法院欲毆打記者　

2019-03-06 17:19

查賄情資行動前外流 竟是派出所警員洩密

2019-03-06 19:40

化工廠清洗反應槽中毒3人昏迷 弟救兄也遭殃

2019-03-06 18:23

「兩蔣日記」變機密文件？ 所有權官司法院不公開審理

2019-03-06 17:03

「脫光給你看個夠！」 女業務吃新婚工程師要賠40萬

2019-03-07 12:18

分手就燒她家… 恐怖情人 11年後又放火

2019-03-07 01:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top