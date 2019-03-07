影╱消防車撞死碩士機車騎士 死者家屬傷心痛哭

2019-03-07 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市公園消防分隊林姓消防員昨天上午執行車禍脫困勤務時，涉嫌駕駛消防車在東豐路撞死古姓碩士生，檢警上午在成大醫院相驗，死者家屬要求查明車禍發生原因，消防局長李明峯並向家屬致哀，表示會力協助家屬辦理後事，古父希望消防局不要太苛責林姓消防員。

據了解，24歲古姓死者是台南大學碩士生，住在台中父母得知噩耗，到台南成大醫院解剖室傷心認屍，消防局長李明峯並在解剖室向家屬致哀，並全力協助家屬妥善辦理死者後事。李明峯說，古父體諒消防人員為了救災發生意外，要消防局不要太苛責駕車的消防員。

公園消防分隊昨天上午7點多接獲指揮中心派遣，執行北區小東路與東光路二段交叉路口車禍救護脫困任務，行經東豐路與東豐路227巷路口與一部機車發生車禍，經現場駕駛及隨車人員CPR急救處置及送至成大醫院，經搶救後該名古姓碩士生仍不治。

林姓消防局向警方供稱，當時對向有輛輛轎車要轉彎，他注意轎車但機車突然從巷子衝出來，他想要煞車已來不及。 消防局指出，消防車出勤途中，依規定開啟警報器、警示燈，未料，車行經東豐路與勝利路口時，與一部機車發生車禍，指揮中心接獲回報後立即派第六大隊、分隊及業務單位至現場協助處理，並由大隊帶領分隊人員趕往醫院探視，經搶救後，傷者仍告不治。