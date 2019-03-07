老翁搭錯車呆坐公車內 警獲報查身分護送返家

2019-03-07 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市65歲陳姓老翁外出訪友，搭上公車返家時，發現沿途街景不同，抵龍潭終站時仍呆坐車內遲未下車，公車司機關心詢問時，老翁重聽且嚇的說不話。警獲報將無法表達自己身分及住所老翁，先載回派出所查證身分，因聯絡不到家人，警並細心開車護送老翁平安返家。

龍潭分局聖亭派出所警員曾建凱、雷紫涵，昨傍晚到龍潭客運站，將搭錯車老翁帶返派出所時，老翁可能因天冷挨餓，身體不停地顫抖，警員曾建凱自掏腰包購買熱食供老翁果腹。

關懷照料安撫情緒後，老翁才慢慢說出，上午從中壢市區搭公車欲返家時，上車後從車窗往外看，發現沿途路線似乎不是平時回家道路的景象，直到公車開到了陌生的龍潭區停下，才覺得搭錯班車，嚇得不敢下車，且不知如何再轉搭公車返家。

警方以警用電腦人臉辨識系統，查詢並確認老翁身分，打電話卻遲遲無法聯絡到老翁家人，熱心員警考量當下天氣濕冷，貿然讓老翁獨自搭車返家，恐衍生其他危險，決定開巡邏車護送老翁載返中壢家中。