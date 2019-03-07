消防車擦撞女騎士挨告肇逃 消防員喊冤：根本沒發現

2019-03-07 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市消防局劉姓隊員去年7月20日開消防車返隊途中，與1名彭姓機車騎士擦撞，彭因車損、多處擦傷，控告對方肇事逃逸，但劉員喊冤說跟本不知情，且駕駛消防水車平時就會搖晃，當天沒發現特別異狀等；檢方調閱監視畫面等，難認劉有知情卻故意肇逃行為，予以不起訴處分。

檢警調查，劉員（24歲）當天晚上9點多駕駛消防車行經桃園區文中路、大興西路口，右側和同向的彭女發生擦撞，彭人車倒地，後照鏡、燈殼破損，身上還有多處擦傷，但彭認為對方不但沒下車查看協助送醫，反而直接逃離現場，控告劉肇事逃逸罪嫌。

劉堅決否認肇逃，辯稱途中沒察覺到異狀，直到接獲分隊電話表示警方因交通事故在找他，才知道有發生車禍，但因為開的是消防車，車裡裝載很多水，平常駕駛就會搖晃，當時並沒有發現特別車輛震動或搖晃等。

檢方查，根據行車記錄器、路口監視器畫面，劉當時行駛路口時行車速度正常、流暢，沒有明顯晃動、停頓，而彭女機車在綠燈起步時，左邊座椅下方擦撞到消防車後，劉就直接開走，現場沒有其他車輛鳴喇叭或行人呼喊告知等。

另雙方車輛有摩擦導致車身烤漆留有痕跡，彭女機車倒地後雖有左後照鏡、左側燈殼破損，但並非因巨大碰撞導致嚴重毀損，且事發後劉直接開走、無停頓，檢方認定劉自稱不知情可採信。