拳頭硬了！酒駕前科男再開賓士車酒後肇事 2女重傷

2019-03-06 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



有酒駕前科的田姓男子，涉嫌再度酒駕撞傷行人，自己的車輛也撞上電線桿。記者林佩均／翻攝 分享 facebook

拳頭都硬了，又是酒駕肇事！台中市有酒駕前科的田男，酒駕開賓士車載黃女回家，涉嫌高速撞上一名與哥哥在路上散步的陳姓女子，陳女當場被撞飛，肇事車輛直到撞上電線桿才停止，警方測得田男酒測值高達0.65毫克。同車黃女傷勢嚴重，救護車馳抵將陳女、黃女送醫，兩人仍在加護病房，尚未脫險境。

這起悲劇車禍發生在本月3日晚間7時許，陳姓胞兄(27歲)與胞妹(26歲)在頭張路二段往中山路方向邊散步邊滑手機，未料遭後方一輛黑色賓士車高速撞擊，胞妹當場撞飛，胞兄嚇傻了眼，轎車再度失控前衝撞上電線桿，車頭全毀。

巨大聲響嚇壞附近住家，熱心民眾幫忙叫救護車、報警。救護車馳抵，迅速將黃女、陳女載往潭子慈濟醫院，兩人傷勢嚴重，仍在加護病房，尚未脫離險境。

台中市警局豐原分局頭家派出所所長蕭偉志今表示，第一時間警方與田男都在醫院關懷傷者傷勢，警方詢問田姓男子(47歲)「是不是你開的車？」，田男不承認，也不否認，警方對田男與黃女進行酒測，測得田男0.65毫克、黃女0.93毫克。

據了解，田姓男子去年酒駕遭吊扣駕照一年，扣照一年未滿，本月3日又再酒駕上路。