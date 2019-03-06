酒駕拒捕輾警引公憤 兒道歉求刪文被拒「自己承擔」

2019-03-06 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市王姓拖板車司機昨天下午酒駕違規迴轉，警方前往盤查，他拒捕還意圖倒車衝撞警察，警員連開4槍制止，他逃逸後躲在田邊水溝被逮捕，警方依公共危險等罪嫌移送後，檢方命王5萬交保，因影片在網路瘋傳，引發網友公憤，一名自稱是王的兒子的網友，在社團貼文，希望版主能夠刪文，也替父親道歉，但被版主拒絕「他是成年人，請他自己承擔過錯」。

台中市王姓男子昨天在潭子區酒駕拒捕，意圖衝撞警員的影片在網路瘋傳，一名自稱是王兒子的網友，今天在臉書社團《快樂運轉手》向該版版主私訊，希望能夠刪文，但被版主拒絕後，王直接留言代替父親向外界道歉。

王兒子留言表示，各位版上的朋友們，我是當事人的兒子，我在這邊代替我爸爸像社會大眾道歉，我知道我爸的行為很誇張，很離譜，看他這樣身為兒子的也不是樂意看見的，據我所知，剛剛我爸已經移送地檢署了，他該有的處分一定有，我希望大眾們可以給一點我們空間嗎？懇求社會的原諒。