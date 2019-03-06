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男闖入宣傳車摔昏迷 謝龍介：傷者早日康復釐清案情

2019-03-06 19:39聯合報 記者邵心杰╱即時報導

針對今日凌晨發生，60歲吳姓男子自行闖入謝龍介宣傳車摔落昏迷，台南市第二選區候選人謝龍介表示，希望所有候選人安全，民主的發展更重要，期盼事件平和落幕，受傷者早日康復，協助檢方釐清案情。

謝龍介說，目前警方告知是意外事件，希望單純是，據警方調查，該名男子有攜帶凶器，他是基於什麼原因要攜帶，就讓事實說話，希望該男子早日康復，協助檢方釐清案情，不要針對無辜的其他人，大家都是義務來幫忙。謝表示，大家都是義務來幫忙，選舉期間大家都很辛苦，謝龍介只有感恩與感謝，再次謝謝大家。

吳姓男子自行闖入謝龍介宣傳車摔落昏迷，謝龍介希望傷者早日康復，釐清案情。記者邵心...
吳姓男子自行闖入謝龍介宣傳車摔落昏迷，謝龍介希望傷者早日康復，釐清案情。記者邵心杰／攝影
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謝龍介
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