港女遊台遺失手機 新店警物歸原主獲感謝

2019-03-06 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



今年農曆春節連假期間,一名好心男子將拾獲的iPhone 6手機,送到新北市新店警分局深坑分駐所招領,由於手機有密碼及指紋鎖鎖上,

值班員警正傷腦筋該如何連繫失主,正巧手機突然跳出社群網站IG(Instagram)的通知,出現手機失主帳號,員警機警以自身的IG帳號傳訊,聯絡上從香港來台遊玩的失主葉姓女子,葉女當天就搭小黃到分駐所領回,事後也以社群網站限時動態對台灣民眾及新店警方表達感謝之意。

新店警方表示,葉姓女子今年農曆春節期間從香港來台遊玩,不慎遺失iPhone 6手機,由於手機裡存有很多重要的資料還有照片,也保留她到各地旅行的各種回憶,正在苦惱如何找回手機。

「Lucky me!Taiwanese is so nice。」葉女正好看到電腦社群網站IG傳來的通知,回撥至自己的手機詢問,得知自己的手機已被拾獲的好心民眾送到新店警分局深坑分駐所,當天中午立即搭乘計程車到分駐所,向值班的黃姓員警領回遺失的手機,也將黃員加入好友,並分享她在台遊玩的喜悅。