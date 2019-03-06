女師無影腳踢小四童屁股、罰站遭解職 補習班道歉

2019-03-06 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



一名小四男學童疑似在補習班遭一名老師在課堂中以腳踢屁股、罰站等不當管教，監視器拍下踢屁股影像。圖／翻攝家長提供影像 分享 facebook 基隆市有學生家長投訴，一名小四男學童疑似在補習班遭一名老師在課堂中以腳踢屁股、罰站等不當管教，市政府教育處獲悉後，立即前往現場進行調查處理，教育處要求業者限期整頓改善。補習班事後聲明道歉，表示劉姓老師因為一時情緒控管不當，導致對學生有不洽當管教方式，已要求該師4日離職。

一名家長投訴指出，學童多次被罰站，有時超過半小時，還在課堂中被踢屁股，對學生影響很大，從監視影像看得很清楚。市府教育處指出，經調查了解，學生被不當管教是發生在2月20日下午2時許，學生疑似於補習班遭老師罰站及以腳踢屁股等不當管教行為，經學生家長反映，補習班業請該師於3月4日離職。

補習班黃姓業者表示，劉姓教師在2月20日於課堂中，因為一時情緒控管不當，導致對學生有不恰當管教方式。為此，本班深表歉意，經補教協會黃理事長協助，並與家長懇談溝通，已先請該名劉姓老師即刻離職，並依法向主管機關通報為「不適任人員、接受後續調查與認定作業」。

黃姓業者說，同時，由於補習班正處於新舊業者交接期間，原班主任因督導不周，即刻請辭獲准。未來將由黃姓業者主動配合主管機關與補教協會，對該學生持續追蹤、關懷，努力獲得家長諒解，同時，更要加強教職員的管理與正向教育訓練，創造雙贏的教學現場。

市府教育處表示，市府已請業者依「短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程」進行通報，後續將蒐證釐清經過，若有損害兒少權益，除依兒童及少年福利與權益保障法處以該師罰鍰，並將提報至補習班不適任人員認定委員會，認定該師是否構成應予解聘或解僱之情事，並審酌案件情節，認定1年至4年不得聘用或僱用之期間，通報到全國不適任人員平台。

另市府就補習班辦理不善部分，依補習及進修教育第25條，限期整頓改善，如仍未改善則將停止招生甚至撤銷立案。此外，市府規劃辦理補習班人員正向管教教育訓練，重申不得對學生施加傷害，增進輔導管教相關知能，責成業者務必參加。