親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國民黨考紀開鍘68人 洪秀柱前美女發言人遭撤銷黨籍

女師無影腳踢小四童屁股、罰站遭解職 補習班道歉

2019-03-06 16:52聯合報 記者游明煌╱即時報導

一名小四男學童疑似在補習班遭一名老師在課堂中以腳踢屁股、罰站等不當管教，監視器拍...
一名小四男學童疑似在補習班遭一名老師在課堂中以腳踢屁股、罰站等不當管教，監視器拍下踢屁股影像。圖／翻攝家長提供影像
分享
基隆市有學生家長投訴，一名小四男學童疑似在補習班遭一名老師在課堂中以腳踢屁股、罰站等不當管教，市政府教育處獲悉後，立即前往現場進行調查處理，教育處要求業者限期整頓改善。補習班事後聲明道歉，表示劉姓老師因為一時情緒控管不當，導致對學生有不洽當管教方式，已要求該師4日離職

一名家長投訴指出，學童多次被罰站，有時超過半小時，還在課堂中被踢屁股，對學生影響很大，從監視影像看得很清楚。市府教育處指出，經調查了解，學生被不當管教是發生在2月20日下午2時許，學生疑似於補習班遭老師罰站及以腳踢屁股等不當管教行為，經學生家長反映，補習班業請該師於3月4日離職。

補習班黃姓業者表示，劉姓教師在2月20日於課堂中，因為一時情緒控管不當，導致對學生有不恰當管教方式。為此，本班深表歉意，經補教協會黃理事長協助，並與家長懇談溝通，已先請該名劉姓老師即刻離職，並依法向主管機關通報為「不適任人員、接受後續調查與認定作業」。

黃姓業者說，同時，由於補習班正處於新舊業者交接期間，原班主任因督導不周，即刻請辭獲准。未來將由黃姓業者主動配合主管機關與補教協會，對該學生持續追蹤、關懷，努力獲得家長諒解，同時，更要加強教職員的管理與正向教育訓練，創造雙贏的教學現場。

市府教育處表示，市府已請業者依「短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程」進行通報，後續將蒐證釐清經過，若有損害兒少權益，除依兒童及少年福利與權益保障法處以該師罰鍰，並將提報至補習班不適任人員認定委員會，認定該師是否構成應予解聘或解僱之情事，並審酌案件情節，認定1年至4年不得聘用或僱用之期間，通報到全國不適任人員平台。

另市府就補習班辦理不善部分，依補習及進修教育第25條，限期整頓改善，如仍未改善則將停止招生甚至撤銷立案。此外，市府規劃辦理補習班人員正向管教教育訓練，重申不得對學生施加傷害，增進輔導管教相關知能，責成業者務必參加。

補習離職基隆
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

資深藝人李珮菁輕生 北市衛生局：去年底李狀況低落

2019-03-06 14:06

影╱毒品通緝男拒警盤查 駕車逃20公里仍被逮

2019-03-06 15:08

苗警螢光條點「亮」 電動代步車安全有亮點

2019-03-06 14:53

月亮歌后李珮菁服藥輕生 稱癱瘓40年不想活了

2019-03-06 17:42

月亮歌后傳輕生 李亞萍：這行爲很懦弱一定要堅強

2019-03-06 17:23

馬爾濟斯遭大黑狗咬爆頭慘死 凶手飼主竟悠哉離開

2019-03-06 16:44

命大！小貨車追撞20米聯結車 駕駛受困救出僅輕傷

2019-03-06 14:27

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29

資深藝人李珮菁有輕生念頭 北市社會局：啟動關懷機制

2019-03-06 13:21

驅逐奧客？ 警眼睛一亮：真的查到美背「澳」客

2019-03-06 12:43

毒蟲暗夜跳樓躲警困頂樓 母幫腔瞎扯撿手機

2019-03-06 12:42

移工團體控抓人不給飯 移民署：沒有「不給飯」

2019-03-06 11:48

高雄馬路遭潑漆？原來是放在機車腳踏板油漆掉落

2019-03-06 11:40

警查獲逃逸女移工 按摩店女老闆揮西瓜刀嚇警察

2019-03-06 11:04

男駕車衝撞前女友 再到她家縱火燒屋被訴

2019-03-06 10:25

蘇澳鎮公所前 蔣中正騎馬像被噴「去死」

2019-03-06 10:22

月亮歌后李佩菁驚傳在臉書留言厭世 應曉薇忙尋人

2019-03-06 09:56

友人凌晨到訪卻受困於電梯內 消防緊急救援

2019-03-06 09:44

X-CUBE鬥毆案後再辦美尻派對 警臨檢查獲失蹤美眉

2019-03-06 09:15

影╱警分局長率百警強力稽查 飄逸長腿妹這樣說

2019-03-06 09:00

今天X-CUBE的妹子很冷靜 因為警察叔叔要求排隊查證件

2019-03-06 01:55

58歲婦人搭小黃看病 為何重傷躺國道？

2019-03-06 00:05

繳16萬元「包結婚 」找無對象 婚友聯誼退費糾紛

2019-03-05 23:41

阿里山公路轎車翻覆 受困駕駛死亡

2019-03-05 23:21

協和電廠消波塊卡大體 竟是初三落海釣客

2019-03-05 22:57

「我厝邊是土地公」 細心警為迷途九旬嬤找到家

2019-03-05 21:48

影／好大的火氣！「野蠻女友」怒砸男友車

2019-03-05 21:47

資深藝人長青駕車撞公車 臉色鐵青道「這不是好事」

2019-03-05 18:49

挖土機整地時電桿突倒下 擊中七旬老伯傷重不治

2019-03-05 18:42

這位警分局長點出業者的「痛」 業者竟拍手叫好

2019-03-05 18:23

員林大道又見車禍！夜校生騎機車撞上路邊突出的變電箱

2019-03-05 18:22

疑打瞌睡小貨車追撞小貨車 台南柳營車禍3傷送醫

2019-03-05 18:21

防制酒駕和街頭暴力 霧峰警請40業者簽宣言

2019-03-05 17:53

交大大隊長組團對付酒駕 擔仔麵前揪業者一起圍堵

2019-03-05 17:43

男子酒駕闖紅燈遭警攔車 閃避不及撞另輛轎車1人受傷

2019-03-05 16:55

婦人躺交流道送醫命危 小黃司機竟說不知客人為何不見

2019-03-05 16:45

產婦上救護車10分鐘沒心跳 消防員CPR救回一命

2019-03-05 15:30

港男來台環島9天首日掉錢包 警迅速尋獲

2019-03-05 15:14

消防人員攀繩救人驚險也驚嚇 曾臉貼臉面對死者

2019-03-05 15:13
看更多

熱門文章

免賠！轟三立不實求償500萬 法院今判陳佩琪敗訴

2019-03-06 11:09

拖板車司機酒駕還倒車輾警 警轟4槍他躲地溝拒捕

2019-03-06 10:02

員林大道又見車禍！夜校生騎機車撞上路邊突出的變電箱

2019-03-05 18:22

農糧署罕見對菜農提告 林佳新：絕不退怯

2019-03-06 12:48

58歲婦人搭小黃看病 為何重傷躺國道？

2019-03-06 00:05

爭遺產 外婆不敵外孫女

2019-03-06 00:36

疑打瞌睡小貨車追撞小貨車 台南柳營車禍3傷送醫

2019-03-05 18:21

和上司有一腿？ 她短短2年從業務員升到秘書

2019-03-05 21:50

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29

拖板車司機酒駕倒車輾警被轟4槍 檢命5萬交保

2019-03-06 12:00

男子昏迷躺謝龍介宣傳車 遺留紙條待釐清

2019-03-06 12:36

告三立敗訴她氣炸了 陳佩琪：晚上會對柯市長曉以大義

2019-03-06 15:34

外孫女非親生也沒收養 阿嬤爭遺產為何輸她？

2019-03-05 23:01

傷重倒臥謝龍介宣傳車 警查出男子身分

2019-03-06 11:13

屋主中威力彩高掛布條慶賀 金額讓人看傻眼

2019-03-05 19:20

妙天曝妙禪曾被兒子拿菜刀追殺 懺悔錄音檔也流出

2019-03-06 11:04

游泳教練誘女學員上床 激情性愛片忘了刪…

2019-03-06 11:54

6歲女童無端脫洋娃娃衣服 背後藏悲慘遭遇

2019-03-05 18:41

派出所槍響！副所長未依程序卸彈匣誤擊一發子彈

2019-03-06 13:59

資深藝人李珮菁輕生 北市衛生局：去年底李狀況低落

2019-03-06 14:06

男倒臥謝龍介宣傳車 疑不滿妻當義工太投入

2019-03-06 14:05

男子涉販毒案被通緝 藏匿三合院繼續販毒拒捕開槍自盡

2019-03-05 20:12

陌生男網交12歲女童 一句「哥哥有點喜歡妳」嚇壞她媽

2019-03-05 19:57

質疑公糧賤賣大陸 農糧署今告雲林菜農林佳新

2019-03-05 19:02

陳佩琪告三立敗訴 法院：節目是以柯文哲為評論對象

2019-03-06 12:19

不滿華航沒遵守「禁搭便車條款」 空服員工會提告敗訴

2019-03-06 10:34

阿里山公路轎車翻覆 受困駕駛死亡

2019-03-05 23:21

中醫「補考運」如願考上 竟到神壇放爆裂物

2019-03-06 00:14

嘉市前市議員郭明賓涉賄請辭 法院今宣判當選無效

2019-03-06 10:33

資深藝人長青駕車撞公車 臉色鐵青道「這不是好事」

2019-03-05 18:49

OL赴陸工作遭台籍長官猥褻 離職返台告到底

2019-03-05 19:32

影╱警分局長率百警強力稽查 飄逸長腿妹這樣說

2019-03-06 09:00

SOGO百貨掏空案纏訟16年 章民強父子判刑定讞

2019-03-06 11:27

清潔員打掃驚見貓屎跳蚤屋 氣得放棄走人：兩千塊也不掃

2019-03-06 14:27

陳佩琪告三立求償500萬元 北院判敗訴

2019-03-06 11:59

這位警分局長點出業者的「痛」 業者竟拍手叫好

2019-03-05 18:23

陌生男子傷重倒臥謝龍介宣傳車 警：應與選舉無關

2019-03-06 10:27

協和電廠消波塊卡大體 竟是初三落海釣客

2019-03-05 22:57

玉山銀搶案3.5小時破案 侯友宜：科技建功

2019-03-05 23:45

X-CUBE鬥毆案後再辦美尻派對 警臨檢查獲失蹤美眉

2019-03-06 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top