台南市陳男染毒癮 老母3度報警送辦

2019-03-06 16:15 中央社 台南6日電



曾為婚姻戒毒的陳姓男子，離婚後再度染毒，老母去年起3度報警，還找到兒子的毒品交給警方，陳男氣得不想和母親說話，台南市警方今天依法移送，且建議強制送醫。

台南市警局第六分局金華派出所警員指出，有竊盜前科的39歲陳男，6年前在台中工作時染上拉K惡習，但為和女友結婚，毅然戒掉毒癮，婚後育有2女1子後，卻以離婚收場；陳男和兒女、老母住在台南市南區，平時和60歲老母共同經營檳榔攤。

陳男離婚後，再度染上毒癮，老母去年發現後報警，警方查獲少量K他命後函送，處以行政裁罰，但陳男疑未戒掉毒癮，不只精神恍惚，還出現幻覺，老母今年1月下旬又報警，將兒子強制送醫，陳男就在嘉南療養院待了10多天。

未料老母2月下旬又在兒子的機車置物箱中找到毒品咖啡包和K他命，但未立刻報警，想給兒子機會，卻看到兒子持續精神不穩定，只好報警處理。

警方昨天下午上門，陳男看到家門口有警車和救護車，覺得大失面子，氣得不想和母親說話，將自己反鎖在房間中，最後在警方勸說下，才到派出所接受調查。

老母看到兒子被帶走，也交出兒子的10包毒品咖啡包及1包K他命；老母還怕兒子在派出所肚子餓，買了麵包請警方轉交，更特別交代說：「別向他提到是媽媽買的，我怕他故意賭氣不吃餓肚子。」

警方訊後，今天依毒品罪嫌將陳男移送台南地檢署偵辦，且建議強制送醫，根絕毒癮。