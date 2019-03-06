強勢警力封城掃蕩 桃園2天查獲近3百案件

2019-03-06 16:05 中央社 桃園6日電



有鑒於台灣近期各地陸續發生多起街頭暴力、酒店鬥毆等社會案件，桃園市警局4日及5日執行封城掃蕩，查獲296件各類案件共312人，以實際行動彰顯桃園警方執法的決心。

桃園市警局刑事警察大隊副大隊長鄧中義受訪表示，為宣示政府打擊犯罪的決心，桃園市警局在4、5日連續2天規劃執行封城掃蕩，結合安居緝毒專案、肅槍專案等複合式勤務，針對轄內213處治安要點，擴大實施封鎖性、全面性及地毯性的臨檢掃蕩。

鄧中義表示，警方這次進行大規模臨檢掃蕩及提高見警率，警方更採期前預防策略，治亂於初動，利用臨檢時段，向各家業者加強制約宣導，未來警方仍持續針對治安熱點，採不定期、不定時密集規劃臨檢與路檢勤務，並布置快速打擊部隊，迅速到場壓制。

鄧中義指出，刑事警察大隊偵六隊、蘆竹分局及新竹市第二分局，就偵破一起「擁槍自重販毒案」，查獲江姓男子持有安非他命246公克、吸食器及分裝袋等證物，並循線至新竹縣起出改造手槍1支、改造子彈5發及海洛因毒品等證物。

另外，鄧中義說，蘆竹分局員警在執行戶口訪查勤務時，於民宅查獲4男4女共8名印尼籍非法逃逸移工，並全數逮捕移送移民署桃園專勤隊，相關案件在調查完畢後全數移送法辦。

警方表示，這次的封城掃蕩專案共動員警力963名，執行處所臨檢及路檢共256處，查獲毒品案件104件114人、其他刑案192件198人，各類案件共296件312人，期盼透過強勢警力的執法，徹底壓制街頭暴力、鬥毆滋事等不法情事的發生。‭