82歲老翁走失1天路倒 警循身分手環通知家人

2019-03-06 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市82歲張姓老翁，被巡邏員警發現倒臥平鎮區民族路邊，當時正值下班時段，巡邏員警擔心老翁安危，立即將老翁帶回派出所安置，神情恍惚老翁，無法明白說出自己的身分及住處，但警方透過老翁佩戴的身分手環，順利聯絡到家屬來領回，結束一場虛驚。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，5日晚間7時許，巡邏警員蕭建昌、梁石詳正執行交通疏導勤務，經平鎮區民族路三段159巷口時，突然發現路邊倒臥一名老翁，且一動也不動，立即停車上前查看。

警員將倒臥在地上老翁攙扶起來，發現82歲張姓老翁患有嚴重的失智症，檢視老翁身體各處，沒有受傷痕跡，身上帶的手機疑電源不足，無法開啟撥用聯絡老翁的親友，研判應該是迷途後體力透支路倒。

當時正值下班時段，車流量非常大，警擔心老翁發生危險，先將帶回派出所安置，並提供熱食供老翁食用，還好老翁腰間佩戴有註記身分及聯絡電話手環，警方很快地就找到老翁家人。