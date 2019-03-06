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苗警螢光條點「亮」 電動代步車安全有亮點

2019-03-06 14:53聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣苑裡鎮今年1月間發生陳姓老翁清晨5點20分騎醫療用電動代步車被追撞，他送醫不治，車禍引起警方重視電動代步車安全，苗栗縣警局採購螢光貼條，勤務員警主動宣導，黏貼電動代步車，並協請廠商民眾新購電動代步車時，裝設反光物品，提升高齡者外出交通安全。

警方查訪家戶，造冊582輛電動代步車，其中苗栗分局轄區176輛，竹南分局轄區81輛、頭份分局轄區126輛、通霄分局轄區141輛、大湖分局轄區58輛。

苗栗警方統計分析，高齡者發生車禍時段，以清晨、傍晚天色將明未明、將暗未暗最多，警方加強宣導年長者清晨或天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服，並配戴反光飾物，外出盡量利用大眾交通運輸工具、計程車或請親友接送，穿越道路應利用行人穿越道遵守交通安全規則。

苗栗縣警察局局長林國清表示，醫療用電動代步車不是道路交通管理處罰條例所稱「車輛」，屬行人活動的輔助工具，路權等同「行人」，但常見年長者或行動不便者當做機車使用，直接騎上道路，可能對自己或他人造成危險。

他說，電動代步車車身低，稍不注意就會被其他汽車駕駛人忽視，陷入內輪差視覺死角範圍，且電動代步車較缺乏夜間照明及警示安全設備，遇到未注意車前狀況的駕駛人，或是視線不良，容易造成交通事故，籲請民眾使用電動代步車應遵守行人相關規定，並加裝反光物品或照明，縣警局將持續推動貼螢光條「點亮高齡者」執行計畫。

一輛醫療電動代步車今年1月間在苗栗縣中山路遭轎車追撞，騎代步車的陳姓老翁重傷死亡...
一輛醫療電動代步車今年1月間在苗栗縣中山路遭轎車追撞，騎代步車的陳姓老翁重傷死亡。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣警局「點亮高齡者」執行計畫，幫電動代步車貼螢光條。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局「點亮高齡者」執行計畫，幫電動代步車貼螢光條。圖／苗栗縣警局提供
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苗栗縣警局「點亮高齡者」執行計畫，幫電動代步車貼螢光條。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局「點亮高齡者」執行計畫，幫電動代步車貼螢光條。圖／苗栗縣警局提供
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苗栗縣車禍警察
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