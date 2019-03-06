命大！小貨車追撞20米聯結車 駕駛受困救出僅輕傷

2019-03-06 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



國道6號埔里交流道防汛道路今上午發生小貨車追撞聯結車意外，而因撞擊力道強烈，小貨車車頭凹陷變形，駕駛受困車內，救出後送醫急救；唯聯結車駕駛面對警訊頻裝傻，氣得警方扣車查辦，詳細肇因待釐清。

南投縣消防局表示，今上午11時許獲報國道6號埔里交流道防汛道路往西安路牛眠橋方向，有小貨車撞裝載2節車廂的聯結車，人受困車內動彈不得，調派中心碑分隊馳援，到場發現擋風玻璃全碎、車頭變形，救人後送中榮埔里分院救治。

警方調查，61歲小貨車駕駛行經埔里交流道防汛道路，與總長逾20公尺、總車重達46噸的聯結車是同方向行駛，但發生撞擊後，現場幾乎沒有煞車痕，研判小貨車應是直接衝撞聯結車車尾。

而埔里交通分隊員警為確認該輛聯結車是在行駛、路邊違停等狀態時，該駕駛卻不配合，面對警訊一問三不知，警方要求提供行車記錄器影像或行車記錄卡等瞭解現況，也以「不清楚車上的裝置配備」回絕警方，還不願提供繳交，惹惱警方。

警方表示，要瞭解聯結車在行駛狀態、路邊違停或後端子車與車身分離都須透過該車輛行車記錄器影像及行車記錄卡紙等進行瞭解，但駕駛卻裝傻，意圖拖延偵查，氣得現場辦案同仁要扣車查辦，才肯交出相關行車記錄資料，很讓人傻眼。