毒蟲暗夜跳樓躲警困頂樓 母幫腔瞎扯撿手機
「大哥，你怎麼會在別人家屋頂？」新北市淡水區1名39歲王姓毒品通緝犯，日前為了躲避警察，倉皇從4樓住家後陽台，跨越將近2公尺寬的防火巷，跳到後棟鄰宅屋頂水塔，卻發現下不去，寒風夜裡受凍1個多小時，直到鄰居報警才脫困，還一度謊稱為了撿手機。
警方是在上個月25日晚上將近10點，獲報淡水區中山北路一段有陌生男子受困民宅屋頂，員警拿梯子登上四周一片漆黑的水塔平台，用手電筒一照，只見1名中年男子凍得直打哆嗦，七嘴八舌急忙解釋：「我要撿手機」、「從隔壁住家跳過來」。
正當員警覺得難以置信，竟然有人為了手機，摸黑跳樓跨越2公尺寬的深谷，難道不怕摔下4樓高度？員警甚至拿手電筒去照漆黑不見底防火巷。而男子的母親也不斷從4樓後陽台，隔空幫腔替兒子圓謊瞎扯跳樓撿手機的荒唐故事。
後來員警協助39歲王姓男子平安下樓，他又冒用弟弟的身分接受盤查，最後還是被識破，只好坦承因為吸毒被判刑1年，不想坐牢拒絕報到，遭士林地檢署發布通緝。
折騰老半天，原來稍早之前，另一組員警到他家按鈴查訪通緝犯，由於屋內沒有燈光悄然無聲，警方以為無人在家或是搬走了，便先行離開。不料躲藏屋內的王男看到警察找上門，倉皇從後陽台跳到對面公寓頂樓，不料水塔平台無梯可下，暗夜寒風中受困1個多小時，後來母親返家開燈仍束手無策，直到鄰居發現屋頂異常動靜連忙報警。
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