毒蟲暗夜跳樓躲警困頂樓 母幫腔瞎扯撿手機

2019-03-06 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



「大哥，你怎麼會在別人家屋頂？」新北市淡水區1名39歲王姓毒品通緝犯，日前為了躲避警察，倉皇從4樓住家後陽台，跨越將近2公尺寬的防火巷，跳到後棟鄰宅屋頂水塔，卻發現下不去，寒風夜裡受凍1個多小時，直到鄰居報警才脫困，還一度謊稱為了撿手機。

警方是在上個月25日晚上將近10點，獲報淡水區中山北路一段有陌生男子受困民宅屋頂，員警拿梯子登上四周一片漆黑的水塔平台，用手電筒一照，只見1名中年男子凍得直打哆嗦，七嘴八舌急忙解釋：「我要撿手機」、「從隔壁住家跳過來」。

正當員警覺得難以置信，竟然有人為了手機，摸黑跳樓跨越2公尺寬的深谷，難道不怕摔下4樓高度？員警甚至拿手電筒去照漆黑不見底防火巷。而男子的母親也不斷從4樓後陽台，隔空幫腔替兒子圓謊瞎扯跳樓撿手機的荒唐故事。

後來員警協助39歲王姓男子平安下樓，他又冒用弟弟的身分接受盤查，最後還是被識破，只好坦承因為吸毒被判刑1年，不想坐牢拒絕報到，遭士林地檢署發布通緝。