人民保母及時伸援解圍 彰化21名員警行善受表揚

2019-03-06 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣警察局保防科調查員陳村上，今年1月20日休假時與太太到員林市藤山步道登山健行，看到前方有1名退休男子倒臥在步道路邊，立刻上前攙扶，並高喊其他健行者幫忙打119，因退休男子的脈博愈來愈弱，他與1名熱心女子輪流進行CPR，一直到救護人員趕到將退休男子送醫救回一命。

彰化縣警察局保防科調查員陳村上，今年1月20日休假時與太太到員林市藤山步道登山健行，看到前方有1名退休男子倒臥在步道路邊，立刻上前攙扶，並高喊其他健行者幫忙打119，因退休男子的脈博愈來愈弱，他與1名熱心女子輪流進行CPR，一直到救護人員趕到將退休男子送醫救回一命。

今天上午，縣警察局舉行主管周報，局長林順家表揚陳村上等21名員警的好人好事優良事蹟。林順家說，感謝員警在工作中或休假時，都能能主動關懷弱勢家庭、積極熱心服務及救護生命，成為名副其實的人民保母。

其餘接受表揚的員警是：保安警察隊小隊長李國龍、警員洪榮遠及許銘華，鹿港分局鹿港派出所巡佐陳文輝、警員張宇翔，溪湖分局媽厝派出所警員邱志平、莊偉賢，和美分局大霞派出所所長張凱智、警員黃泰鈞，員林分局林厝派出所所長黃詠武、警員簡宇峰，鹿港分局秀水分駐所警員張博為，彰化分局民生路派出所警員邱立穎、張垂堅，田中分局朝興派出所警員林益廷、林誌男、卓俊樟，溪湖分局埔心分駐所警員石柏瑞、陳韡杰及江政家。