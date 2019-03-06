男駕車衝撞前女友 再到她家縱火燒屋被訴

2019-03-06 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



郭男挽回不了李姓前女友的心，去年底涉嫌駕車衝撞李女的機車，致李女受傷，兩天到再到李女的住處縱火，當時屋內有李女的年幼女兒、及父母，所幸李女及時發現，帶著家人逃至4樓躲過死劫，經警調閱路口監視器查獲李嫌，台中地檢署今天依殺人未遂、公共危險等罪將他起訴。

起訴書指出，郭男（33歲）曾因殺人未遂、放火、恐嚇、妨害自由等罪被判刑9年6月，105年9月9日假釋出獄，已於106年5月6日假釋期滿未經撤銷視為執行完畢。

郭男與前李姓同居女友有感情糾紛，李女離他而去，他多次要挽回這段感情被拒，去年11月25日下午，他駕駛轎車在台中市北區德化街衝撞騎機車的李女，致李女受有下肢挫傷、及臀部挫傷等傷害。

同月27日凌晨3時，郭男駕駛轎車至李女住處附近下車，戴鴨舌帽、口罩後，步行前往李女的住處縱火，火舌瞬間竄出，當時在屋內的李女發現室溫升高，至屋外查看，發現1樓冒煙著火，叫醒父母、及年幼女兒逃往4樓，經消防人員前來滅火救出。