蘇澳鎮公所前 蔣中正騎馬像被噴「去死」

2019-03-06 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣蘇澳鎮公所前的蔣中正騎馬塑像，今天發現被噴漆寫上「228元兇」、「殺人魔王」、「垃圾」、「去死」等字樣，鎮公所已報警追查中。

鎮公所指出，騎馬塑像多年前也曾經被拉下破壞，後來復原，今天再傳出破壞事件，時間是昨夜或今天清晨，警方已經調閱錄影監視畫面了解中。