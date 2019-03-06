謝龍介拜票掃街 男子帶刀負傷倒臥車上

2019-03-06 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



台南市第二選區立委補選候選人謝龍介今早掃街拜票，服務處人員竟發現一名身分不明的男性躲藏在宣傳車中，身上還有傷勢，而且還帶著一把刀，動機啟人疑竇，目前警方已將他帶回警局，事件經過帶警方進一步釐清。