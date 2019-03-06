謝龍介拜票掃街 男子帶刀負傷倒臥車上

相關新聞
58歲婦人搭小黃看病 為何重傷躺國道？2019-03-06 00:05
協和電廠消波塊卡大體 竟是初三落海釣客2019-03-05 22:57
男駕車衝撞前女友 再到她家縱火燒屋被訴2019-03-06 10:25
蘇澳鎮公所前 蔣中正騎馬像被噴「去死」2019-03-06 10:22
月亮歌后李佩菁驚傳在臉書留言厭世 應曉薇忙尋人2019-03-06 09:56
友人凌晨到訪卻受困於電梯內 消防緊急救援2019-03-06 09:44
今天X-CUBE的妹子很冷靜 因為警察叔叔要求排隊查證件2019-03-06 01:55
繳16萬元「包結婚 」找無對象 婚友聯誼退費糾紛2019-03-05 23:41
阿里山公路轎車翻覆 受困駕駛死亡2019-03-05 23:21
「我厝邊是土地公」 細心警為迷途九旬嬤找到家2019-03-05 21:48
影／好大的火氣！「野蠻女友」怒砸男友車2019-03-05 21:47
資深藝人長青駕車撞公車 臉色鐵青道「這不是好事」2019-03-05 18:49
挖土機整地時電桿突倒下 擊中七旬老伯傷重不治2019-03-05 18:42
這位警分局長點出業者的「痛」 業者竟拍手叫好2019-03-05 18:23
員林大道又見車禍！夜校生騎機車撞上路邊突出的變電箱2019-03-05 18:22
疑打瞌睡小貨車追撞小貨車 台南柳營車禍3傷送醫2019-03-05 18:21
防制酒駕和街頭暴力 霧峰警請40業者簽宣言2019-03-05 17:53
交大大隊長組團對付酒駕 擔仔麵前揪業者一起圍堵2019-03-05 17:43
男子酒駕闖紅燈遭警攔車 閃避不及撞另輛轎車1人受傷2019-03-05 16:55
婦人躺交流道送醫命危 小黃司機竟說不知客人為何不見2019-03-05 16:45
產婦上救護車10分鐘沒心跳 消防員CPR救回一命2019-03-05 15:30
港男來台環島9天首日掉錢包 警迅速尋獲2019-03-05 15:14
消防人員攀繩救人驚險也驚嚇 曾臉貼臉面對死者2019-03-05 15:13
鄰居的車被貼滿千元鈔嚇到他 網友尖叫：快撿！2019-03-05 15:07
山路不排隊轎車逆向 機車騎士一路「逼倒退」2019-03-05 14:31
牙醫和小三啃同根雞腿 還安撫元配：我們三個能共存2019-03-05 14:27
胡木源接國安局副局長 新北警局長仍「喬不攏」2019-03-05 13:53
超巿撿到1萬元 警靠監視器花了一周找失主2019-03-05 13:52
影／公親變事主 債務糾紛被毆吞粉致死2019-03-05 13:44
陸軍軍官陳屍車內 高市警方：初步排除他殺2019-03-05 13:05
為抓竊賊 勇警一拳擊破遮雨棚2019-03-05 13:04
黑吃黑慘遭割斷手筋腳筋 再以鐵鎚磚塊重擊頭致死2019-03-05 12:08
影／六度酒駕還敢上路！酒駕男遇警主動交出鑰匙2019-03-05 12:06
女子愛車無故被噴漆 嫌犯落網：同車型顏色，噴錯了2019-03-05 12:01
誤入偏僻山徑孤立無援 台電這組數字救了3人2019-03-05 11:56
BMW路權較大？網友PO：他硬擠公車道態度「非常兇猛」2019-03-05 11:30
少女路倒員警處理 媽媽經過發現急喊「妳怎麼了！」2019-03-05 11:07
影／藝高人膽大 各地消防員摩天輪高空繩索救援交流賽2019-03-05 11:06
女警奉上一碗熱粥給八旬老嬤 紙條上四個字暖暖的2019-03-05 11:04
熱門文章
廚餘桶女嬰體內器官發育完整 解剖人員：痛心不已2019-03-05 13:00
小燈泡變成閻羅王？凶手改自稱溥儀 送閻王去投胎2019-03-05 10:55
雲林正妹女警人美心更美 居民打探「有男朋友嗎？」2019-03-05 11:57
導演鈕承澤涉性侵案 騎腳踏車赴北院開庭2019-03-05 11:42
批馬英九收頂新魏家10億 最高法院判吳子嘉要道歉！2019-03-05 12:47
外婆頭七靈堂「神秘腳印」 讓母親瞬間跪地淚崩2019-03-05 12:37
插畫家與警察合作出貼圖夯爆 推出首日直掃千組2019-03-05 11:03
疑打瞌睡小貨車追撞小貨車 台南柳營車禍3傷送醫2019-03-05 18:21
58歲婦人搭小黃看病 為何重傷躺國道？2019-03-06 00:05
警分局長一窩蜂帶隊臨檢只是開場 後面鋪哏有好戲可看2019-03-05 13:11
員林大道又見車禍！夜校生騎機車撞上路邊突出的變電箱2019-03-05 18:22
BMW路權較大？網友PO：他硬擠公車道態度「非常兇猛」2019-03-05 11:30
吃飯被催「這桌快吃完了」 網友一招讓對方閉嘴2019-03-05 17:02
和上司有一腿？ 她短短2年從業務員升到秘書2019-03-05 21:50
外孫女非親生也沒收養 阿嬤爭遺產為何輸她？2019-03-05 23:01
新店廚餘桶棄屍案 法醫高大成：可觀胸圍初判是否活產2019-03-05 11:53
鄰居的車被貼滿千元鈔嚇到他 網友尖叫：快撿！2019-03-05 15:07
屋主中威力彩高掛布條慶賀 金額讓人看傻眼2019-03-05 19:20
拖板車司機酒駕還倒車輾警 警轟4槍他躲地溝拒捕2019-03-06 10:02
誰來接新北警察局長？侯友宜：不希望政治力介入2019-03-05 11:43
6歲女童無端脫洋娃娃衣服 背後藏悲慘遭遇2019-03-05 18:41
連環車禍司機遭究責吊照 法官釐清原由撤銷處分2019-03-05 15:46
執行署拍賣奢侈品乏人問津 7折蛋糕卻被公務員搶光2019-03-05 13:13
鈕承澤一派輕鬆 被控性侵騎小折赴北院出庭2019-03-05 12:11
甜點業者欠國庫近300萬元 每月還2萬、12年才還清2019-03-05 16:17
陌生男網交12歲女童 一句「哥哥有點喜歡妳」嚇壞她媽2019-03-05 19:57
婦人躺交流道送醫命危 小黃司機竟說不知客人為何不見2019-03-05 16:45
男子涉販毒案被通緝 藏匿三合院繼續販毒拒捕開槍自盡2019-03-05 20:12
資深藝人長青駕車撞公車 臉色鐵青道「這不是好事」2019-03-05 18:49
山路不排隊轎車逆向 機車騎士一路「逼倒退」2019-03-05 14:31
胡木源接國安局副局長 新北警局長仍「喬不攏」2019-03-05 13:53
抓交替？2少年落水獲救後驚恐說：腳像被拉住了2019-03-05 10:58
中醫「補考運」如願考上 竟到神壇放爆裂物2019-03-06 00:14
質疑公糧賤賣大陸 農糧署今告雲林菜農林佳新2019-03-05 19:02
阿里山公路轎車翻覆 受困駕駛死亡2019-03-05 23:21
這位警分局長點出業者的「痛」 業者竟拍手叫好2019-03-05 18:23
高雄國道貨櫃車翻覆 國1、國10大塞車2019-03-05 12:36
戶頭莫名多3萬元 情侶爽花掉挨告侵佔不起訴2019-03-05 11:22
OL赴陸工作遭台籍長官猥褻 離職返台告到底2019-03-05 19:32
黑吃黑慘遭割斷手筋腳筋 再以鐵鎚磚塊重擊頭致死2019-03-05 12:08
留言