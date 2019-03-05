親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

阿里山公路轎車翻覆 受困駕駛死亡

2019-03-05 23:21聯合報 記者謝恩得╱即時報導

台18線阿里山公路今晚近9點時，在32公里處的觸口路段，有輛轎車翻覆在路旁水溝，車內有名年約60歲男性駕駛受困，嘉義縣消防局人員前往搶救，將受困男子救出，但已無呼吸心跳，送醫急救仍因傷勢嚴重不幸死亡，車禍原因警方正在調查。

車內受困男子被救出時已無呼吸心跳。圖／民眾提供
車內受困男子被救出時已無呼吸心跳。圖／民眾提供
分享
今晚在阿里山公路觸口段有輛轎車翻覆。圖／民眾提供
今晚在阿里山公路觸口段有輛轎車翻覆。圖／民眾提供
分享

阿里山車禍

相關新聞

「我厝邊是土地公」 細心警為迷途九旬嬤找到家

2019-03-05 21:48

影／好大的火氣！「野蠻女友」怒砸男友車

2019-03-05 21:47

資深藝人長青駕車撞公車 臉色鐵青道「這不是好事」

2019-03-05 18:49

挖土機整地時電桿突倒下 擊中七旬老伯傷重不治

2019-03-05 18:42

這位警分局長點出業者的「痛」 業者竟拍手叫好

2019-03-05 18:23

員林大道又見車禍！夜校生騎機車撞上路邊突出的變電箱

2019-03-05 18:22

疑打瞌睡小貨車追撞小貨車 台南柳營車禍3傷送醫

2019-03-05 18:21

防制酒駕和街頭暴力 霧峰警請40業者簽宣言

2019-03-05 17:53

交大大隊長組團對付酒駕 擔仔麵前揪業者一起圍堵

2019-03-05 17:43

男子酒駕闖紅燈遭警攔車 閃避不及撞另輛轎車1人受傷

2019-03-05 16:55

婦人躺交流道送醫命危 小黃司機竟說不知客人為何不見

2019-03-05 16:45

產婦上救護車10分鐘沒心跳 消防員CPR救回一命

2019-03-05 15:30

港男來台環島9天首日掉錢包 警迅速尋獲

2019-03-05 15:14

消防人員攀繩救人驚險也驚嚇 曾臉貼臉面對死者

2019-03-05 15:13

鄰居的車被貼滿千元鈔嚇到他 網友尖叫：快撿！

2019-03-05 15:07

山路不排隊轎車逆向 機車騎士一路「逼倒退」

2019-03-05 14:31

牙醫和小三啃同根雞腿 還安撫元配：我們三個能共存

2019-03-05 14:27

胡木源接國安局副局長 新北警局長仍「喬不攏」

2019-03-05 13:53

超巿撿到1萬元 警靠監視器花了一周找失主

2019-03-05 13:52

影／公親變事主 債務糾紛被毆吞粉致死

2019-03-05 13:44

陸軍軍官陳屍車內 高市警方：初步排除他殺

2019-03-05 13:05

為抓竊賊 勇警一拳擊破遮雨棚

2019-03-05 13:04

黑吃黑慘遭割斷手筋腳筋 再以鐵鎚磚塊重擊頭致死

2019-03-05 12:08

影／六度酒駕還敢上路！酒駕男遇警主動交出鑰匙

2019-03-05 12:06

女子愛車無故被噴漆 嫌犯落網：同車型顏色，噴錯了

2019-03-05 12:01

誤入偏僻山徑孤立無援 台電這組數字救了3人

2019-03-05 11:56

BMW路權較大？網友PO：他硬擠公車道態度「非常兇猛」

2019-03-05 11:30

少女路倒員警處理 媽媽經過發現急喊「妳怎麼了！」

2019-03-05 11:07

影／藝高人膽大 各地消防員摩天輪高空繩索救援交流賽

2019-03-05 11:06

女警奉上一碗熱粥給八旬老嬤 紙條上四個字暖暖的

2019-03-05 11:04

插畫家與警察合作出貼圖夯爆 推出首日直掃千組

2019-03-05 11:03

影／阿嬤深夜冷縮路角落 暖警拿警用外套蓋她身

2019-03-05 11:00

抓交替？2少年落水獲救後驚恐說：腳像被拉住了

2019-03-05 10:58

24歲軍官燒炭 尋短前兩天還幫父親慶生

2019-03-05 09:39

台中制暴徒用生薑水 警體驗：夠嗆辣

2019-03-05 09:31

誤吞整副假牙 失智翁搶回一命

2019-03-04 23:39

台北轉運站門口冒大火 疑似有人亂丟菸蒂釀災

2019-03-04 22:12

中山高幼獅段婦人倒臥路肩 疑似從國道跳下來

2019-03-04 21:09

積欠債務討債未果 男子憤而開三槍當場被警逮捕

2019-03-04 21:06
看更多

熱門文章

廚餘桶女嬰體內器官發育完整 解剖人員：痛心不已

2019-03-05 13:00

小燈泡變成閻羅王？凶手改自稱溥儀 送閻王去投胎

2019-03-05 10:55

雲林正妹女警人美心更美 居民打探「有男朋友嗎？」

2019-03-05 11:57

導演鈕承澤涉性侵案 騎腳踏車赴北院開庭

2019-03-05 11:42

批馬英九收頂新魏家10億 最高法院判吳子嘉要道歉！

2019-03-05 12:47

插畫家與警察合作出貼圖夯爆 推出首日直掃千組

2019-03-05 11:03

外婆頭七靈堂「神秘腳印」 讓母親瞬間跪地淚崩

2019-03-05 12:37

疑打瞌睡小貨車追撞小貨車 台南柳營車禍3傷送醫

2019-03-05 18:21

BMW路權較大？網友PO：他硬擠公車道態度「非常兇猛」

2019-03-05 11:30

警分局長一窩蜂帶隊臨檢只是開場 後面鋪哏有好戲可看

2019-03-05 13:11

吃飯被催「這桌快吃完了」 網友一招讓對方閉嘴

2019-03-05 17:02

新店廚餘桶棄屍案 法醫高大成：可觀胸圍初判是否活產

2019-03-05 11:53

員林大道又見車禍！夜校生騎機車撞上路邊突出的變電箱

2019-03-05 18:22

24歲軍官燒炭 尋短前兩天還幫父親慶生

2019-03-05 09:39

誰來接新北警察局長？侯友宜：不希望政治力介入

2019-03-05 11:43

鄰居的車被貼滿千元鈔嚇到他 網友尖叫：快撿！

2019-03-05 15:07

影／男子逼車害人撞護欄 法官重判10月不得緩刑

2019-03-05 01:59

屋主中威力彩高掛布條慶賀 金額讓人看傻眼

2019-03-05 19:20

執行署拍賣奢侈品乏人問津 7折蛋糕卻被公務員搶光

2019-03-05 13:13

連環車禍司機遭究責吊照 法官釐清原由撤銷處分

2019-03-05 15:46

廚餘桶棄嬰案 法部：引渡國民赴外受審 罕見

2019-03-05 00:21

鈕承澤一派輕鬆 被控性侵騎小折赴北院出庭

2019-03-05 12:11

搶銀行50萬 監視器一路追到搶嫌家

2019-03-05 00:09

婦人躺交流道送醫命危 小黃司機竟說不知客人為何不見

2019-03-05 16:45

胡木源接國安局副局長 新北警局長仍「喬不攏」

2019-03-05 13:53

甜點業者欠國庫近300萬元 每月還2萬、12年才還清

2019-03-05 16:17

抓交替？2少年落水獲救後驚恐說：腳像被拉住了

2019-03-05 10:58

山路不排隊轎車逆向 機車騎士一路「逼倒退」

2019-03-05 14:31

資深藝人長青駕車撞公車 臉色鐵青道「這不是好事」

2019-03-05 18:49

6歲女童無端脫洋娃娃衣服 背後藏悲慘遭遇

2019-03-05 18:41

高雄國道貨櫃車翻覆 國1、國10大塞車

2019-03-05 12:36

戶頭莫名多3萬元 情侶爽花掉挨告侵佔不起訴

2019-03-05 11:22

陌生男網交12歲女童 一句「哥哥有點喜歡妳」嚇壞她媽

2019-03-05 19:57

這位警分局長點出業者的「痛」 業者竟拍手叫好

2019-03-05 18:23

質疑公糧賤賣大陸 農糧署今告雲林菜農林佳新

2019-03-05 19:02

黑吃黑慘遭割斷手筋腳筋 再以鐵鎚磚塊重擊頭致死

2019-03-05 12:08

女子愛車無故被噴漆 嫌犯落網：同車型顏色，噴錯了

2019-03-05 12:01

影／藝高人膽大 各地消防員摩天輪高空繩索救援交流賽

2019-03-05 11:06

黎明重劃案 楊文欣等14人被訴

2019-03-05 00:00

牙醫和小三啃同根雞腿 還安撫元配：我們三個能共存

2019-03-05 14:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top