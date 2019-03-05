資深藝人長青駕車撞公車 臉色鐵青道「這不是好事」

2019-03-05 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



資深藝人長青。圖／摘自臉書 分享 facebook 資深藝人長青(本名吳新三，75歲)今天下午駕車，在台中市台灣大道接近精誠路口與雙節公車發生擦撞，所幸無人受傷。長青臉色鐵青說「這不是好事」，婉拒受訪；警方調查雙方均無酒駕，公車上乘客在警方到場前已順利由另輛公車接駁離開，雙方肇責有待釐清。

台中市警察局第一交通分隊指出，這起車禍發生在今下午3點半，警員接獲台灣大道接近精誠路口有雙節公車車禍，馳抵才發現駕駛LEXUS LS430的駕駛是資深藝人「長青」，長青身著深藍色襯衫、黑色背心，現場相當低調，見媒體鏡頭直說，「這不是好事情」、「沒啦！沒啦！沒甚麼好說的啦！」婉拒受訪。

警方測得雙方均無酒駕，長青向員警指出，當時他從外車道右切轉進慢車道，不慎與右方同行的雙節公車發生撞擊，他也飽受驚嚇，長青現場製作完筆錄後先行離開。

涂姓司機(43歲)指出，所幸當時公車車速不快，撞擊後車上乘客有嚇到，但立即由另輛公車接駁離開。警方指出，警方到場時雙節公車車上乘客全數接駁離開，無人受傷，長青的轎車右前保險桿擦損、公車左側車身擦損，車禍肇責有待釐清。