員林大道又見車禍！夜校生騎機車撞上路邊突出的變電箱

2019-03-05 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣員林市某高職16歲翁姓夜校生昨晚下課後騎機車回家，行經員林大道四段時，直接撞上前方突出道路的變電箱，車毀人傷，他仍在醫院加護病房搶救觀察中。今天下午，台電人員緊急在變電箱外圍架起警示措施；管區東山派出所也在變電箱上面安裝爆閃燈，入夜後能閃燈示警。

員林大道又發生車禍了！網友「巫告讚」剛好路過，拍照後上傳到臉書在地社群「大員林生活圈」，引起網友熱烈討論；「巫告讚」建議趕快移走變電箱，不然還會有下一次。

昨晚10時，翁姓學生背著書包騎機車沿員林大道準備回家，行經二月初才完工通車的四段大彎道後，未注意前方有台電變電箱突出道路，發覺時已來不及閃避，直接撞上，機車嚴重毀損；翁姓學生的安全帽破裂，倒地不起，書包和物品掉落一地。員林消分隊將他送醫急救。

「昨晚我聽到很大的撞擊聲，走出門口遠遠看到有名學生倒在地上不能動，不敢靠看。」附近住戶說，翁姓學生的車速應該快，機車直接衝撞變電箱，造成水泥基座斷裂成3截。員林市公所施工的員林大道四段新闢道路工程今年初完工，2月1日才通車，因有一處90度大轉彎，夜間常聽到車輛的緊急煞車聲，很恐怖，市公所應設法改善；尤其這處的變電箱未配合道路工程遷移，形成交通安全的地雷。

員林市公所建設課長張恩源說，前年市公所承辦「台76線埔心交流道至員林30米園道北側延伸至縣道137線新闢工程」，因部分路段利用員林大道四段，曾封閉部分路段施工，今年2月1日重新開放通車；會在大轉彎處增設示警設施。去年10月，曾通知台電配合工程遷移突出道路，會影響側溝排水的變電箱，至今尚未遷移，會再跟台電督促。

台電彰化區營業處業務副處長邱華龍說，當初設置變電箱是符合相關規定，因市公所施設新闢道路，路邊排水溝同時改道，才造成變電箱突出道路；台電已克服困難，在中央分隔島上已完成新基座，正申請相關手續，及辦理變電箱遷移時停電規畫，如果一切順利，可在4月15日前完成遷移。