防制酒駕和街頭暴力 霧峰警請40業者簽宣言

2019-03-05 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



近期因街頭暴力、聚眾鬥毆案件頻傳，台中市霧峰分局為壓制這類案件發生，下午邀轄內KTV、PUB、夜店及餐飲業者參加「防制街頭暴力及酒駕強勢執法作為會議」並簽署宣言，支持警方強力執法，與會業者都一致表示贊同，並允會與警方合作，共同打擊街頭暴力及防制酒駕。主要作為如下：

一、警民合作，發生案件即時通報：業者發現客人有販毒、槍擊或鬥毆之情事，即時與警方聯繫，以利警方取得先機迅速抵達現場，以優勢警力強力執法。

二、業者配合協助代叫計程車，防制酒後駕車：業者如有代客泊車服務者，遇有客人飲酒，應協助代叫計程車或代駕，不可放任民眾酒後駕車。如遇有民眾執意酒後駕車者應即通報警方，避免發生酒後憾事。

警分局長莊勝雄還特別舉了日前一起酒後逆向駕車撞死一名大學生的例子，表示就因為一起酒駕案竟造成白髮人送黑髮的悲劇，是多麼讓人遺憾。他的這一番話，讓與會業者都表同感。

因此在莊勝雄邀請業者共同遵守宣言內容時，業者們都表示理解並願意全力配合，最後還給予警方支持的掌聲。