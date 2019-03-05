交大大隊長組團對付酒駕 擔仔麵前揪業者一起圍堵

2019-03-05 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局交通大隊今天中午舉辦擴大防制酒駕宣導活動，由交大隊長郭士傑率「交通安全宣導團」等30多名成員，前往台中擔仔麵等知名餐廳宣導，請餐廳業者平時主動廣播提醒顧客「代客駕車」、「代客叫車」、「指定駕駛」等觀念，只要有喝酒，就不要開車，同時也應主動協助代叫計程車或代駕服務。

台中市警局交通大隊表示，警方在今天的宣導活動中，也和各餐廳業者建立酒駕通報機制，如遇有執意駕車者，請業者迅速通報警方協助處理，提升本市的用路安全。

台中市交大表示，台中市取締酒後駕車的執法強度是全國最高，除了取締件數近3年都是六都第一外，取締酒駕專案勤務次數每月也達到10次之多，但民眾僥倖酒駕的不良心態卻仍不時造成酒駕肇事憾事發生。執法取締是預防酒駕肇事的最後手段，若要根絕酒駕違規應該從源頭做起，市警局近年持續執行「斷源專案」勤務，今天的擴大宣導活動，最主要的目的就是要全民動員，事先預防酒駕行為，讓酒後的民眾無法駕車，徹底根絕酒駕的惡習。

台中市警局長楊源明呼籲，要改變酒駕惡習，最根本的還是要從「觀念」著手，警方強力執法讓違規酒駕者受到應有的處罰，而積極宣導是為了讓民眾不要有酒後駕車的行為，期望透過宣導與執法並重，提升民眾守法意識，建立友善的交通安全環境。