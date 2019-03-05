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交大大隊長組團對付酒駕 擔仔麵前揪業者一起圍堵

2019-03-05 17:43聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市警局交通大隊今天中午舉辦擴大防制酒駕宣導活動，由交大隊長郭士傑率「交通安全宣導團」等30多名成員，前往台中擔仔麵等知名餐廳宣導，請餐廳業者平時主動廣播提醒顧客「代客駕車」、「代客叫車」、「指定駕駛」等觀念，只要有喝酒，就不要開車，同時也應主動協助代叫計程車或代駕服務。

台中市警局交通大隊表示，警方在今天的宣導活動中，也和各餐廳業者建立酒駕通報機制，如遇有執意駕車者，請業者迅速通報警方協助處理，提升本市的用路安全。

台中市交大表示，台中市取締酒後駕車的執法強度是全國最高，除了取締件數近3年都是六都第一外，取締酒駕專案勤務次數每月也達到10次之多，但民眾僥倖酒駕的不良心態卻仍不時造成酒駕肇事憾事發生。執法取締是預防酒駕肇事的最後手段，若要根絕酒駕違規應該從源頭做起，市警局近年持續執行「斷源專案」勤務，今天的擴大宣導活動，最主要的目的就是要全民動員，事先預防酒駕行為，讓酒後的民眾無法駕車，徹底根絕酒駕的惡習。

台中市警局長楊源明呼籲，要改變酒駕惡習，最根本的還是要從「觀念」著手，警方強力執法讓違規酒駕者受到應有的處罰，而積極宣導是為了讓民眾不要有酒後駕車的行為，期望透過宣導與執法並重，提升民眾守法意識，建立友善的交通安全環境。

台中市警局交通大隊為持續保障「用路人安全」、維護「公路正義」，今天中午舉辦「酒駕強勢執法作為－斷源專案」擴大宣導活動，請轄內有代客泊車服務之夜店、酒店及餐廳等業者，在客人飲酒後，應勸導勿酒後駕車，而且要協助代叫計程車或代駕服務，勿任其酒後駕車，並善盡保護顧客及車輛（鑰匙）之責任，如仍有執意駕車者，應迅速通報警察機關，避免發生酒駕肇事。

台中市警局交通大隊長郭士傑今天中午率團前往知名餐廳台中擔仔麵，進行防制酒駕的宣導...
台中市警局交通大隊長郭士傑今天中午率團前往知名餐廳台中擔仔麵，進行防制酒駕的宣導活動。記者陳宏睿／攝影
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酒駕台中市

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